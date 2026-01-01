התקינו phpBB בהתקנה בלחיצה אחת.
לוח מודעות PHP קלאסי בקוד פתוח לבניית פורומי דיון מובנים וקהילות מקוונות.
בחרו תוכנית VPS עבור phpBB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם phpBB
phpBB היא פלטפורמת הפורומים בקוד פתוח הנפוצה ביותר באינטרנט, המניעה מאות אלפי קהילות במשך למעלה משני עשורים. בנויה ב-PHP עם התמקדות במבני קטגוריות ותתי-פורומים מסורתיים, היא מעניקה למנהלים שליטה מדוקדקת על הרשאות, קבוצות משתמשים וזרימת דיונים ללא תלות בשירותי ענן או רישוי לפי מושב.
אירוח עצמי של phpBB ב-VPS משלכם שומר על כל פוסט, חשבון משתמש וקובץ מצורף בשליטתכם, עם גישה מלאה למסד הנתונים, למערכת הקבצים, ולאלפי התוספים והעיצובים החינמיים המתוחזקים על ידי קהילת phpBB.
פיצ'רים עיקריים של phpBB
הרשאות מפורטות
הגדירו זכויות קריאה, פרסום וניהול לכל פורום, קבוצת משתמשים או חשבון פרטי לשליטה מדויקת בקהילה.
מערכת אקולוגית של תוספים
אלפי הרחבות קהילה חינמיות מוסיפות כלי SEO, אנטי-ספאם, התחברות חברתית ועוד, מבלי לגעת בקוד הליבה.
סגנונות וערכות נושא מותאמים אישית
החליפו את עיצוב ה-prosilver המוגדר כברירת מחדל בערכות נושא קהילתיות או בנו מראה מותאם אישית באמצעות מערכת התבניות מבוססת ה-Twig של phpBB.
כלי פיקוח מובנים
התראה, חסימה, נעילה, פיצול ומיזוג נושאים באמצעות לוח בקרה ייעודי למנהלים ורישום ביקורת מפורט.
תמיכה רב לשונית
מעל 60 חבילות שפה רשמיות מאפשרות לכם להפעיל פורומים בשפת האם שלכם או לארח קהילות רב-לשוניות.
BBCode וקבצים מצורפים
עיצוב BBCode קלאסי, בתוספת קבצים מצורפים ותמונות, משאיר את הפוסטים מוכרים למשתמשי פורום ותיקים.
למה להריץ את phpBB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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