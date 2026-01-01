phpBB היא פלטפורמת הפורומים בקוד פתוח הנפוצה ביותר באינטרנט, המניעה מאות אלפי קהילות במשך למעלה משני עשורים. בנויה ב-PHP עם התמקדות במבני קטגוריות ותתי-פורומים מסורתיים, היא מעניקה למנהלים שליטה מדוקדקת על הרשאות, קבוצות משתמשים וזרימת דיונים ללא תלות בשירותי ענן או רישוי לפי מושב.

אירוח עצמי של phpBB ב-VPS משלכם שומר על כל פוסט, חשבון משתמש וקובץ מצורף בשליטתכם, עם גישה מלאה למסד הנתונים, למערכת הקבצים, ולאלפי התוספים והעיצובים החינמיים המתוחזקים על ידי קהילת phpBB.