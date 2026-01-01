InfluxDB 2 היא פלטפורמת סדרות זמן ייעודית המטפלת בקליטה, אחסון, שאילתות, ויזואליזציה והתראות ביישום אחד. בנויה על מנוע האחסון TSM עם שפת השאילתות Flux, היא מספקת קליטת נתונים בתפוקה גבוהה ודחיסה יעילה לצד ממשק משתמש אינטרנטי מודרני — ומבטלת את הצורך לשלב כלים נפרדים כמו Grafana או Kapacitor עבור זרימות עבודה בסיסיות של ניטור.

אירוח עצמי של InfluxDB 2 על VPS משלכם מסיר תמחור לפי נקודת נתונים ועלויות יציאת נתונים הנפוצים בהצעות ענן מנוהלות. אתם מקבלים עלויות צפויות עבור ציוד IoT, ניטור תשתית וצינורות נתונים פיננסיים ללא קשר לנפח הקליטה, עם אחסון מתמשך לשנים של טלמטריה היסטורית.