התקינו InfluxDB 2 בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת סדרות זמן מאוחדת המשלבת מסד נתונים, ויזואליזציה, התראות ועיבוד נתונים ביישום יחיד.
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מה אפשר לבנות עם InfluxDB 2
InfluxDB 2 היא פלטפורמת סדרות זמן ייעודית המטפלת בקליטה, אחסון, שאילתות, ויזואליזציה והתראות ביישום אחד. בנויה על מנוע האחסון TSM עם שפת השאילתות Flux, היא מספקת קליטת נתונים בתפוקה גבוהה ודחיסה יעילה לצד ממשק משתמש אינטרנטי מודרני — ומבטלת את הצורך לשלב כלים נפרדים כמו Grafana או Kapacitor עבור זרימות עבודה בסיסיות של ניטור.
אירוח עצמי של InfluxDB 2 על VPS משלכם מסיר תמחור לפי נקודת נתונים ועלויות יציאת נתונים הנפוצים בהצעות ענן מנוהלות. אתם מקבלים עלויות צפויות עבור ציוד IoT, ניטור תשתית וצינורות נתונים פיננסיים ללא קשר לנפח הקליטה, עם אחסון מתמשך לשנים של טלמטריה היסטורית.
פיצ'רים עיקריים של InfluxDB 2
Flux Query Language
Flux היא שפת סקריפטים פונקציונלית שנבנתה במיוחד עבור נתוני סדרות זמן, המאפשרת טרנספורמציות, אגרגציות וצירופים ממקורות מרובים בשאילתה אחת.
ממשק משתמש אינטרנטי משולב
הממשק המובנה כולל בונה שאילתות ויזואלי, עורך לוחות מחוונים וסייר נתונים, כך שאין צורך בכלי ויזואליזציה חיצוני כדי להתחיל.
התראה מובנית
הגדירו בדיקות סף ובדיקות deadman ישירות ב-InfluxDB 2 עם נקודות קצה להתראות עבור Slack, PagerDuty, webhooks של HTTP ועוד.
מנוע משימות
תזמון סקריפטים של Flux לדגימת משנה, טרנספורמציות ETL, ואגרגציית נתונים ללא משימות cron חיצוניות או שירותי צינור נפרדים.
בקרת גישה מבוססת אסימון
אסימוני קריאה/כתיבה מדויקים הממוקדים לדליים ספציפיים מאפשרים בקרת גישה מפורטת עבור צוותים ויישומים מרובים המשתפים מופע אחד.
למה להריץ את InfluxDB 2 על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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