התקינו Documenso בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת חתימה על מסמכים בקוד פתוח לחתימות דיגיטליות מחייבות מבחינה משפטית עם בעלות מלאה על הנתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Documenso
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Documenso
Documenso היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-DocuSign, שנבנתה עבור ארגונים הזקוקים לחתימות דיגיטליות מאובטחות ומחייבות מבחינה משפטית מבלי לוותר על השליטה במסמכים רגישים לספק SaaS צד שלישי. היא תומכת בתהליכי עבודה של חתימה מרובת צדדים, תבניות מסמכים ושבילי ביקורת מקיפים, עם ממשק נקי המתאים לצוותי משפטים, משאבי אנוש וכספים.
אירוח עצמי של Documenso על ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, חתימה ורשומת ביקורת על התשתית שלכם. אין עמלות לפי מסמך, אין מגבלות אחסון המוטלות על ידי ספק, ואין סיכון לחשיפת נתונים באמצעות פלטפורמה משותפת. ניהול תעודות מקומי ו-SMTP הניתן להגדרה מבטיחים שתהליך החתימה יישאר בשליטתכם המלאה.
פיצ'רים עיקריים של Documenso
חתימה רב-צדדית
נתבו מסמכים למספר חותמים בסדר עוקב או מקביל ועקבו אחר סטטוס ההשלמה בזמן אמת.
יומני ביקורת מקיפים
כל פעולה מתועדת עם חותמות זמן וכתובות IP, ויוצרת שביל ראיות הנדרש למטרות משפטיות ותאימות.
תבניות מסמכים
שמרו מבני מסמכים בשימוש תדיר כתבניות כדי לזרז תהליכי חתימה חוזרים כמו חוזים והסכמי סודיות.
חתימת תעודה מקומית
מסמכים נחתמים באמצעות תעודה המנוהלת מקומית, תוך שמירה על התהליך הקריפטוגרפי כולו בתוך התשתית שלכם.
התראות אימייל
תזכורות אוטומטיות ועדכוני סטטוס משאירים את כל הצדדים מעודכנים ללא מעקב ידני מצד שולחי המסמכים.
למה להריץ את Documenso על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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