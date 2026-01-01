Documenso היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-DocuSign, שנבנתה עבור ארגונים הזקוקים לחתימות דיגיטליות מאובטחות ומחייבות מבחינה משפטית מבלי לוותר על השליטה במסמכים רגישים לספק SaaS צד שלישי. היא תומכת בתהליכי עבודה של חתימה מרובת צדדים, תבניות מסמכים ושבילי ביקורת מקיפים, עם ממשק נקי המתאים לצוותי משפטים, משאבי אנוש וכספים.

אירוח עצמי של Documenso על ה-VPS שלכם שומר כל מסמך, חתימה ורשומת ביקורת על התשתית שלכם. אין עמלות לפי מסמך, אין מגבלות אחסון המוטלות על ידי ספק, ואין סיכון לחשיפת נתונים באמצעות פלטפורמה משותפת. ניהול תעודות מקומי ו-SMTP הניתן להגדרה מבטיחים שתהליך החתימה יישאר בשליטתכם המלאה.