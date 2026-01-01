פרוסו את Faraday בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול חולשות בקוד פתוח שמרכזת ממצאי אבטחה ומייעלת את התיקון לצוותי אבטחה.
בחרו תוכנית VPS עבור Faraday
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Faraday
Faraday היא פלטפורמת ניהול חולשות ברמת ארגון שמעניקה לצוותי אבטחה סביבת עבודה מאוחדת לגלות, לעקוב ולתקן חולשות ברחבי התשתית כולה שלהם. היא משתלבת עם למעלה מ-80 כלי אבטחה, מייבאת ומנרמלת אוטומטית נתוני סריקה מסורקים וממסגרות בדיקה שונות, כך שצוותים יכולים להתמקד בניתוח במקום בהתעסקות ידנית בנתונים.
אירוח עצמי של Faraday על ה-VPS שלכם מבטיח שממצאי אבטחה רגישים ונתיבי ביקורת יישארו בשליטתכם המלאה — ועומד בדרישות תאימות מחמירות לטיפול בנתוני חולשות, תוך אספקת יכולות ארגוניות ללא העלויות החוזרות של פלטפורמות מבוססות ענן.
פיצ'רים עיקריים של Faraday
80+ אינטגרציות כלים
מייבאת אוטומטית ומנרמלת נתוני פגיעויות מסורקים סטנדרטיים בתעשייה וממסגרות בדיקה, מבטלת איסוף נתונים ידני.
שיתוף פעולה צוותי
סביבות עבודה מרובות משתמשים עם בקרת גישה מבוססת תפקידים מאפשרות לצוותי אבטחה לשתף פעולה בהערכות ולעקוב אחר בעלות על תיקונים בזמן אמת.
תיעדוף סיכונים
מנוע ניקוד סיכונים ותעדוף מובנה מסייע לצוותים למקד מאמצי תיקון בפגיעויות המהוות את האיום הממשי הגדול ביותר.
דיווח ציות
תבניות דוחות מותאמות אישית ויומני ביקורת עוזרים לקציני ציות להדגים שיפורים במצב האבטחה ולעמוד בדרישות רגולטוריות.
RESTful API
ממשק REST API מלא מאפשר שילוב עם צינורות CI/CD וכלי SIEM, ומאפשר לצוותי DevSecOps לבצע אוטומציה של מעקב פגיעויות לאורך ה-SDLC.
למה להריץ את Faraday על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.