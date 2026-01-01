Faraday היא פלטפורמת ניהול חולשות ברמת ארגון שמעניקה לצוותי אבטחה סביבת עבודה מאוחדת לגלות, לעקוב ולתקן חולשות ברחבי התשתית כולה שלהם. היא משתלבת עם למעלה מ-80 כלי אבטחה, מייבאת ומנרמלת אוטומטית נתוני סריקה מסורקים וממסגרות בדיקה שונות, כך שצוותים יכולים להתמקד בניתוח במקום בהתעסקות ידנית בנתונים.

אירוח עצמי של Faraday על ה-VPS שלכם מבטיח שממצאי אבטחה רגישים ונתיבי ביקורת יישארו בשליטתכם המלאה — ועומד בדרישות תאימות מחמירות לטיפול בנתוני חולשות, תוך אספקת יכולות ארגוניות ללא העלויות החוזרות של פלטפורמות מבוססות ענן.