Reiverr היא אפליקציית פרונט-אנד בקוד פתוח המשלבת גילוי מדיה, בקשה והפעלה לממשק אחד ידידותי לטלוויזיה. במקום לדלג בין Jellyfin, TMDB, Sonarr ו-Radarr, משתמשים יכולים לדפדף בין כותרים פופולריים, לקבל המלצות מותאמות אישית, לבקש תוכן חסר ולצפות במה שכבר נמצא בספרייה שלהם – הכל מאפליקציה אחת המותאמת לשלטים ול-10-foot UIs.

אירוח עצמי של Reiverr ב-VPS משלכם משאיר כל מפתח API מחובר, היסטוריית צפייה ויומן בקשות בשליטתכם. הארכיטקטורה מבוססת התוספים מאפשרת לכם להוסיף מקורות סטרימינג חדשים מבלי לשנות את הליבה, ואותו Backend יכול להפעיל גם את ה-Web App וגם את ה-Native Build בטלוויזיות חכמות של Samsung Tizen.