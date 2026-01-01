התקינו Reiverr בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק אחיד ידידותי לטלוויזיה עבור Jellyfin, TMDB, Sonarr, ו-Radarr המחליף את גילוי בסגנון Overseerr.
בחרו תוכנית VPS עבור Reiverr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Reiverr
Reiverr היא אפליקציית פרונט-אנד בקוד פתוח המשלבת גילוי מדיה, בקשה והפעלה לממשק אחד ידידותי לטלוויזיה. במקום לדלג בין Jellyfin, TMDB, Sonarr ו-Radarr, משתמשים יכולים לדפדף בין כותרים פופולריים, לקבל המלצות מותאמות אישית, לבקש תוכן חסר ולצפות במה שכבר נמצא בספרייה שלהם – הכל מאפליקציה אחת המותאמת לשלטים ול-10-foot UIs.
אירוח עצמי של Reiverr ב-VPS משלכם משאיר כל מפתח API מחובר, היסטוריית צפייה ויומן בקשות בשליטתכם. הארכיטקטורה מבוססת התוספים מאפשרת לכם להוסיף מקורות סטרימינג חדשים מבלי לשנות את הליבה, ואותו Backend יכול להפעיל גם את ה-Web App וגם את ה-Native Build בטלוויזיות חכמות של Samsung Tizen.
פיצ'רים עיקריים של Reiverr
גילוי TMDB
צפו בסרטים ובסדרות טרנדיים, המלצות מותאמות אישית, צוות שחקנים, דירוגים וטריילרים, המופעלים על ידי The Movie Database.
ניגון Jellyfin
הזרימו תוכן שכבר נמצא בספריית Jellyfin שלכם ישירות בתוך Reiverr מבלי להחליף אפליקציות או סשנים.
בקשות Sonarr ו-Radarr
שליחת כותרות חסרות ישירות ל-Sonarr או ל-Radarr להורדה אוטומטית וייבוא לספרייה מבלי לפתוח את ממשק המשתמש של אף אחד מהם.
ממשק TV-First
ניווט ידידותי לשלט רחוק, טיפוגרפיה גדולה והדגשת מיקוד שעוצבו מהיסוד עבור טלוויזיות חכמות וממירים.
ארכיטקטורת חיבור
הניחו תוספים נוספים של הפעלה או מקור לתוך תיקיית התוספים המותקנת כדי להרחיב את Reiverr מבלי לבנות מחדש את האימג'.
גרסת Tizen Smart TV
חברו את ה-Backend המאוחסן עם גרסת Tizen הרשמית כדי להתקין את Reiverr כאפליקציה מקורית בטלוויזיות חכמות של Samsung.
למה להריץ את Reiverr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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