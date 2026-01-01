פרוסו את HedgeDoc בהתקנה בלחיצה אחת.
עורך Markdown בקוד פתוח, שיתופי ובזמן אמת, המאפשר לצוותים לכתוב, לסקור ולשתף מסמכים יחד.
בחרו תוכנית VPS עבור HedgeDoc
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HedgeDoc
HedgeDoc היא פלטפורמת עריכת Markdown שיתופית בקוד פתוח, שבה מספר אנשים יכולים לכתוב ולערוך את אותו מסמך בו-זמנית עם מעקב סמן חי וסנכרון מיידי. מעבר ל-Markdown בסיסי, היא תומכת בדיאגרמות מוטמעות באמצעות Mermaid ו-PlantUML, נוסחאות מתמטיות באמצעות KaTeX, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר עבור למעלה מ-100 שפות, ומצב מצגת שהופך כל פתק למצגת שקפים.
אירוח עצמי של HedgeDoc על ה-VPS שלכם שומר תיעוד רגיש, החלטות ארכיטקטורה פנימיות והערות קנייניות בתוך התשתית שלכם — ללא עמלות לפי משתמש, ללא גישת צד שלישי לנתונים, ושליטה מלאה על שיטות אימות כולל LDAP, OAuth ו-SAML עבור סביבות ארגוניות.
פיצ'רים עיקריים של HedgeDoc
שיתוף פעולה בזמן אמת
כותבים רבים עורכים את אותו מסמך בו-זמנית עם מיקומי סמן חיים ועדכונים מיידיים, ושומרים על צוותים מרוחקים מסונכרנים ללא התנגשויות מיזוג.
תרשימים ו-מתמטיקה
HedgeDoc מאפשרת הטמעת דיאגרמות Mermaid, Graphviz ו-PlantUML לצד ביטויי מתמטיקה של KaTeX ישירות ב-Markdown, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור תיעוד טכני ואקדמי.
מצב הצגה
המירו כל מסמך Markdown למצגת שקפים בלחיצה אחת, ובכך תחסכו את הצורך בתוכנת מצגות נפרדת לשיחות פנימיות והדגמות.
הרשאות גמישות
הגדירו מסמכים כציבוריים, מוגנים או פרטיים, ושלטו על מי יכול לצפות, להגיב או לערוך — מוויקי קהילתי פתוח ועד למפרטים פנימיים חסויים.
תמיכה ב-Auth מפעלית
שלבו עם LDAP, ספקי OAuth, SAML וחשבונות מקומיים, כך שצוותים יוכלו להיכנס עם אישורים ארגוניים קיימים מבלי לנהל סיסמאות נפרדות.
למה להריץ את HedgeDoc על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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