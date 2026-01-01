HedgeDoc היא פלטפורמת עריכת Markdown שיתופית בקוד פתוח, שבה מספר אנשים יכולים לכתוב ולערוך את אותו מסמך בו-זמנית עם מעקב סמן חי וסנכרון מיידי. מעבר ל-Markdown בסיסי, היא תומכת בדיאגרמות מוטמעות באמצעות Mermaid ו-PlantUML, נוסחאות מתמטיות באמצעות KaTeX, בלוקי קוד עם הדגשת תחביר עבור למעלה מ-100 שפות, ומצב מצגת שהופך כל פתק למצגת שקפים.

אירוח עצמי של HedgeDoc על ה-VPS שלכם שומר תיעוד רגיש, החלטות ארכיטקטורה פנימיות והערות קנייניות בתוך התשתית שלכם — ללא עמלות לפי משתמש, ללא גישת צד שלישי לנתונים, ושליטה מלאה על שיטות אימות כולל LDAP, OAuth ו-SAML עבור סביבות ארגוניות.