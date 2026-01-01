Black Candy היא שרת סטרימינג למוזיקה בקוד פתוח, באירוח עצמי, שהופך את אוסף האודיו האישי שלכם לשירות סטרימינג פרטי שתוכלו לגשת אליו מכל דפדפן או מהאפליקציות הרשמיות שלו לנייד. הוא סורק את הספרייה שלכם, קורא מטא-נתונים ואמנות אלבומים, ומציג הכל דרך נגן אינטרנט נקי ומגיב עם רשימות השמעה, חיפוש וחשבונות מרובי משתמשים.

בניגוד לפלטפורמות סטרימינג מסחריות, Black Candy שומרת כל רצועה, רשימת השמעה והרגל האזנה על תשתית שבבעלותכם. אין דמי מנוי, אין קטלוג שמשתנה ללא אזהרה, ואין דחיסה של הקבצים האיכותיים שלכם — רק המוזיקה שלכם, מוזרמת בנאמנות מלאה מה-VPS שלכם לכל מכשיר שבו אתם משתמשים.