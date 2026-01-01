פרסו Black Candy בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת סטרימינג למוזיקה באירוח עצמי עם נגן אינטרנט נקי ואפליקציות מובייל רשמיות לאוסף המוזיקה האישי שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Black Candy
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Black Candy
Black Candy היא שרת סטרימינג למוזיקה בקוד פתוח, באירוח עצמי, שהופך את אוסף האודיו האישי שלכם לשירות סטרימינג פרטי שתוכלו לגשת אליו מכל דפדפן או מהאפליקציות הרשמיות שלו לנייד. הוא סורק את הספרייה שלכם, קורא מטא-נתונים ואמנות אלבומים, ומציג הכל דרך נגן אינטרנט נקי ומגיב עם רשימות השמעה, חיפוש וחשבונות מרובי משתמשים.
בניגוד לפלטפורמות סטרימינג מסחריות, Black Candy שומרת כל רצועה, רשימת השמעה והרגל האזנה על תשתית שבבעלותכם. אין דמי מנוי, אין קטלוג שמשתנה ללא אזהרה, ואין דחיסה של הקבצים האיכותיים שלכם — רק המוזיקה שלכם, מוזרמת בנאמנות מלאה מה-VPS שלכם לכל מכשיר שבו אתם משתמשים.
פיצ'רים עיקריים של Black Candy
הזרמת מוזיקה אישית
הזרימו את האוסף שלכם מכל דפדפן או מהאפליקציות הרשמיות לנייד, עם עטיפות אלבומים מלאות, מטא-דאטה וחיפוש.
חשבונות מרובי משתמשים
תנו לכל מאזין התחברות משלו, פלייליסטים והיסטוריית האזנה, תוך כדי שיתוף ספרייה אחת בשרת אחד.
Transcoding בזמן אמת
ממיר אודיו אוטומטית לביטרייט הניתן להזרמה, כך שההשמעה נשארת חלקה בחיבורים איטיים או ניידים, מבלי לשנות את המקור.
פלייליסטים וחיפוש
בנו פלייליסטים ידניים או חכמים ומצאו כל אמן, אלבום או שיר באופן מיידי באמצעות חיפוש טקסט מלא מהיר.
בעלות מלאה על נתונים
המוזיקה, הפלייליסטים ונתוני ההאזנה שלכם נשארים ב-VPS שלכם — ללא מנויים, ללא מעקב וללא קטלוג שנעלם.
למה להריץ את Black Candy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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