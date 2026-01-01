פרוסו Bionic GPT בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופה ל-ChatGPT באירוח עצמי בשרתים מקומיים, עם צ'אט צוותי, עוזרים מבוססי RAG, ובקרת גישה מבוססת תפקידים לארגונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Bionic GPT
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bionic GPT
Bionic GPT היא תחליף מקומי בקוד פתוח ל-ChatGPT, שתוכננה עבור ארגונים שזקוקים ל-AI גנרטיבי תוך שמירה על סודיות מוחלטת של הנתונים. נבנתה סביב ליבת Rust בעלת ביצועים גבוהים, היא מצוותת ממשק מוכר בסגנון ChatGPT עם תכונות ארגוניות כמו סביבות עבודה לצוותים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, יומני ביקורת, וצינורות Retrieval-Augmented Generation (RAG) מבוססי סוכנים לכל פורמט מסמך.
אירוח עצמי של Bionic GPT ב-VPS שלכם שומר פרומפטים, היסטוריית צ'אט, הטמעות ומסמכים שהועלו בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משתמש או שיתוף נתונים עם צד שלישי. הפלטפורמה מתחברת לכל מודל תואם OpenAI — מופעי Ollama מקומיים או ספקים מרוחקים — וכוללת PostgreSQL עם pgvector לחיפוש סמנטי, בנוסף למנוע RAG ייעודי להטמעת מסמכים ויצירת הטמעות.
פיצ'רים עיקריים של Bionic GPT
חווית צ'אט מוכרת
ממשק מלוטש בסגנון ChatGPT, עם היסטוריית צ'אט ותמיכה מלאה בעיצובים, מאפשר לצוותים לאמץ את הכלי ללא צורך בהכשרה מחדש, בעוד שממשק משתמש (UI) מהיר מבוסס Rust שומר על אינטראקציות זריזות.
מסייעי RAG סוכניים
בנו עוזרים המבוססים על המסמכים שלכם — PDF, HTML, CSV, PPTX, ועוד — עם חלוקה לנתחים ללא קוד, הטמעות, והנחיות מערכת המוגדרות דרך ממשק המשתמש האינטרנטי.
צוותים ו-RBAC
הביאו כל LLM
התחברו למודלים מקומיים באמצעות Ollama או ספקים מרוחקים באמצעות ממשקי API תואמי OpenAI, ואפשרו למשתמשים לעבור בין מודלים מבלי לעזוב את השיחה.
פרטיות בעיצוב
מסמכים, הטמעות והיסטוריית צ'אט נשארים בתוך ה-VPS שלכם, עם אבטחה ברמת שורה של Postgres וקונטיינרים מינימליים שנבנו מאפס המספקים הגנה רב-שכבתית.
למה להריץ את Bionic GPT על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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