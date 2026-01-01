עד 69% הנחה עבור Bionic GPT

פרוסו Bionic GPT בהתקנה בלחיצה אחת.

חלופה ל-ChatGPT באירוח עצמי בשרתים מקומיים, עם צ'אט צוותי, עוזרים מבוססי RAG, ובקרת גישה מבוססת תפקידים לארגונים.

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גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Bionic GPT בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Bionic GPT

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Bionic GPT

Bionic GPT היא תחליף מקומי בקוד פתוח ל-ChatGPT, שתוכננה עבור ארגונים שזקוקים ל-AI גנרטיבי תוך שמירה על סודיות מוחלטת של הנתונים. נבנתה סביב ליבת Rust בעלת ביצועים גבוהים, היא מצוותת ממשק מוכר בסגנון ChatGPT עם תכונות ארגוניות כמו סביבות עבודה לצוותים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, יומני ביקורת, וצינורות Retrieval-Augmented Generation (RAG) מבוססי סוכנים לכל פורמט מסמך.

אירוח עצמי של Bionic GPT ב-VPS שלכם שומר פרומפטים, היסטוריית צ'אט, הטמעות ומסמכים שהועלו בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משתמש או שיתוף נתונים עם צד שלישי. הפלטפורמה מתחברת לכל מודל תואם OpenAI — מופעי Ollama מקומיים או ספקים מרוחקים — וכוללת PostgreSQL עם pgvector לחיפוש סמנטי, בנוסף למנוע RAG ייעודי להטמעת מסמכים ויצירת הטמעות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Bionic GPT

חווית צ'אט מוכרת

ממשק מלוטש בסגנון ChatGPT, עם היסטוריית צ'אט ותמיכה מלאה בעיצובים, מאפשר לצוותים לאמץ את הכלי ללא צורך בהכשרה מחדש, בעוד שממשק משתמש (UI) מהיר מבוסס Rust שומר על אינטראקציות זריזות.

מסייעי RAG סוכניים

בנו עוזרים המבוססים על המסמכים שלכם — PDF, HTML, CSV, PPTX, ועוד — עם חלוקה לנתחים ללא קוד, הטמעות, והנחיות מערכת המוגדרות דרך ממשק המשתמש האינטרנטי.

צוותים ו-RBAC

ארגנו משתמשים בסביבות עבודה מבודדות לצוותים, נהלו גישה לתכונות באמצעות תפקידים מ-SSO שלכם, ואכפו מגבלות שימוש באסימונים לכל תפקיד כדי לחלוק את קיבולת המודל באופן הוגן.

הביאו כל LLM

התחברו למודלים מקומיים באמצעות Ollama או ספקים מרוחקים באמצעות ממשקי API תואמי OpenAI, ואפשרו למשתמשים לעבור בין מודלים מבלי לעזוב את השיחה.

פרטיות בעיצוב

מסמכים, הטמעות והיסטוריית צ'אט נשארים בתוך ה-VPS שלכם, עם אבטחה ברמת שורה של Postgres וקונטיינרים מינימליים שנבנו מאפס המספקים הגנה רב-שכבתית.

למה להריץ את Bionic GPT על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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