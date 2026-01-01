Bionic GPT היא תחליף מקומי בקוד פתוח ל-ChatGPT, שתוכננה עבור ארגונים שזקוקים ל-AI גנרטיבי תוך שמירה על סודיות מוחלטת של הנתונים. נבנתה סביב ליבת Rust בעלת ביצועים גבוהים, היא מצוותת ממשק מוכר בסגנון ChatGPT עם תכונות ארגוניות כמו סביבות עבודה לצוותים, בקרת גישה מבוססת תפקידים, יומני ביקורת, וצינורות Retrieval-Augmented Generation (RAG) מבוססי סוכנים לכל פורמט מסמך.

אירוח עצמי של Bionic GPT ב-VPS שלכם שומר פרומפטים, היסטוריית צ'אט, הטמעות ומסמכים שהועלו בתוך תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לפי משתמש או שיתוף נתונים עם צד שלישי. הפלטפורמה מתחברת לכל מודל תואם OpenAI — מופעי Ollama מקומיים או ספקים מרוחקים — וכוללת PostgreSQL עם pgvector לחיפוש סמנטי, בנוסף למנוע RAG ייעודי להטמעת מסמכים ויצירת הטמעות.