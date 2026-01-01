התקינו DOMjudge בלחיצה אחת.
שופט אוטומטי בקוד פתוח לתחרויות תכנות בסגנון ICPC, הכולל הגשות, לוחות תוצאות וניהול צוותים.
בחרו תוכנית VPS עבור DOMjudge
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם DOMjudge
DOMjudge היא מערכת שיפוט אוטומטית בקוד פתוח ובשלה להרצת תחרויות תכנות בסגנון ICPC. היא מפעילה אירועי ICPC אזוריים וגמר עולמי, קורסי תכנות באוניברסיטאות ותחרויות מקוונות, ומספקת ממשק אינטרנט למתחרים כדי להגיש פתרונות ולשופטים ולמנהלים כדי לנהל בעיות, שפות, צוותים ולוחות תוצאות חיים.
אירוח עצמי של DOMjudge ב-VPS משלכם שומר כל הגשה, מקרה בדיקה ותוצאת שיפוט על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלות לכל מתחרה וללא מגבלות העלאה המוטלות על ידי שירות מתארח. השרת פועל באופן מלא בפני עצמו להגדרת תחרויות, בעיות וצוותים, בעוד ששיפוט שפות מקומפלות מבוצע על ידי עובדי judgehost נפרדים בסביבת ארגז חול שתוכלו לצרף מאוחר יותר.
פיצ'רים עיקריים של DOMjudge
שיפוט במתכונת ICPC
מיישם את הכללים המשמשים בתחרות התכנות הבינלאומית לאוניברסיטאות ICPC, כולל זמן עונש, הקפאת לוח התוצאות, וקטגוריות פסיקה כמו תשובה שגויה, חריגת זמן ושגיאת ריצה.
לוחות תוצאות זמן אמת
לוחות התוצאות של הציבור ושל חבר השופטים מתעדכנים בזמן אמת ככל שמגיעות הגשות, עם הקפאה הניתנת להגדרה לקראת סיום התחרות כדי לאפשר סיומים דרמטיים.
ניהול צוותים ותחרויות
ממשק ניהול אינטרנטי לניהול תחרויות, צוותים, משתמשים, השתייכויות, בעיות, שפות והבהרות על פני מספר אירועים מקבילים.
Judgehosts בארגז חול
עובדי judgehost הניתנים לפריסה נפרדת מקמפלים ומריצים הגשות בארגזי חול מבודדים מבוססי cgroup, עם מגבלות קפדניות על CPU, זיכרון ודיסק.
REST API ו-CLP
REST API מתועד בתוספת אינטגרציה עם מפרט Contest API מאפשר לכם לחבר לוחות תוצאות חיצוניים, כלי פתרון ומערכת הכלים של ICPC.
תמיכה רב-לשונית
מגיע עם תמיכה בשיפוט עבור C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, ושפות רבות אחרות, עם תצורת קומפילציה והרצה מלאה לכל שפה.
למה להריץ את DOMjudge על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.