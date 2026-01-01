פרסו bknd בהתקנה בלחיצה אחת
חלופה קלת משקל ל-Firebase האורזת מסד נתונים, אימות, מדיה וממשק ניהול ל-Backend יחיד באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור bknd
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם bknd
bknd היא מערכת קצה עורפי בקוד פתוח המאגדת מודלים של נתונים, אימות, טיפול במדיה ופרימיטיבים של זרימת עבודה לשירות קל משקל יחיד עם ממשק משתמש ניהולי משולב. בנויה על תקני אינטרנט ולא על סביבת ריצה יחידה, היא פועלת בכל מקום מ-Node ו-Bun ועד Cloudflare Workers, Vercel ו-Deno Deploy, עם גישה מבוססת מתאמים ל-SQLite, LibSQL או Postgres מבלי לכפות הפשטות על גבי מנהל ההתקן של מסד הנתונים שלכם.
אירוח עצמי של bknd ב-VPS שלכם מחליף פלטפורמות BaaS נעולות ספק כמו Firebase או Supabase עם קצה עורפי נייד שבבעלותכם המלאה. אין עמלות לפי בקשה, אין מגבלות שורות ואין תמחור מפתיע ככל שהפרויקט שלכם גדל מאב טיפוס לייצור.
פיצ'רים עיקריים של bknd
מידול נתונים חזותי
הגדירו ישויות, שדות ויחסים דרך ממשק הניהול וקבלו באופן מיידי נקודות קצה (endpoints) של REST, בנוסף ל-SDK מטיפוס TypeScript עבור כל אוסף.
אימות מובנה
התחברות באמצעות אימייל וסיסמה, אסימוני JWT, תפקידים והרשאות מגיעים מובנים, ומחליפים שירותי זהות של צד שלישי עבור רוב היישומים.
ניהול מדיה משולב
העלו, אחסנו והגישו קבצים באופן מקומי או דרך ספקים תואמי S3 כמו R2, Tigris ו-Minio מבלי להצמיד ערימת אחסון נפרדת.
אוטומציה של זרימת עבודה
צרו זרימות עבודה מרובות שלבים המגיבות לשינויים בנתונים, מתזמנות משימות וקוראות ל-API חיצוניים ישירות מאותו Backend שמפעיל את האפליקציה שלכם.
מתאמי פריימוורק
מתאמים עבור Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda, ועוד מאפשרים לכם להטמיע את אותו מופע bknd בתוך פרויקט פרונט-אנד קיים.
למה להריץ את bknd על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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