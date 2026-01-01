bknd היא מערכת קצה עורפי בקוד פתוח המאגדת מודלים של נתונים, אימות, טיפול במדיה ופרימיטיבים של זרימת עבודה לשירות קל משקל יחיד עם ממשק משתמש ניהולי משולב. בנויה על תקני אינטרנט ולא על סביבת ריצה יחידה, היא פועלת בכל מקום מ-Node ו-Bun ועד Cloudflare Workers, Vercel ו-Deno Deploy, עם גישה מבוססת מתאמים ל-SQLite, LibSQL או Postgres מבלי לכפות הפשטות על גבי מנהל ההתקן של מסד הנתונים שלכם.

אירוח עצמי של bknd ב-VPS שלכם מחליף פלטפורמות BaaS נעולות ספק כמו Firebase או Supabase עם קצה עורפי נייד שבבעלותכם המלאה. אין עמלות לפי בקשה, אין מגבלות שורות ואין תמחור מפתיע ככל שהפרויקט שלכם גדל מאב טיפוס לייצור.