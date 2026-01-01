התקינו Slash בלחיצה אחת.
מנהל קיצורי דרך באירוח עצמי שהופך כתובות URL ארוכות לקישורי s/ קליטים, הנגישים ישירות משורת הכתובות של הדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור Slash
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Slash
Slash הוא מנהל קיצורי דרך לקישורים באירוח עצמי, המיועד ליחידים ולצוותים שרוצים דרך נקייה יותר לשתף ולגשת לכתובות אתרים (URLs). במקום סימניות מפוזרות בדפדפנים או קישורי הפניה מחדש שקשה לזכור, Slash מאפשר לכם להגדיר קיצורי דרך עם קידומת s/ — הקלידו s/docs בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם (כשההרחבה מותקנת) ותגיעו ישירות ליעד שלכם. ניתן לתייג קיצורי דרך, לקבץ אותם לאוספים הניתנים לשיתוף, ולהגביל אותם לצוות שלכם או לשמור אותם פרטיים.
בניגוד למקצרי קישורים מאוחסנים שמנטרים את התעבורה שלכם ומייצרים רווח מהנתונים שלכם, אירוח עצמי של Slash על VPS שומר את כל ניתוחי הקיצורים ונתוני השימוש על תשתית שאתם שולטים בה — ללא צורך במנוי, ללא שירות חיצוני שצריך לסמוך עליו, וללא הגבלה על מספר קיצורי הדרך שתוכלו ליצור.
פיצ'רים עיקריים של Slash
קיצורי דרך לשורת הכתובת בדפדפן
הרחבות דפדפן עבור Chrome ו-Firefox מאפשרות לכם להקליד s/shortcut ישירות בשורת הכתובת כדי לקפוץ לכל URL שמור — ללא צורך בקליקים נוספים או בחיפוש.
אוספים ניתנים לשיתוף
קַבְּצוּ קיצורי דרך קשורים לאוספים אוצרים ושתפו אותם עם הצוות שלכם או בפומבי באמצעות קישור יחיד.
אנליטיקת קישורים
עקבו אחר תדירות הגישה לכל קיצור דרך וראו את מקורות התנועה, כך תדעו אילו קישורים נמצאים בשימוש פעיל ואילו ניתן להוציא משימוש.
ארגון מבוסס תגים
הוסיפו תגיות לקיצורי דרך לסינון וגילוי מהירים בספרייה הולכת וגדלה של קישורים פנימיים וקישורי צוות.
שיתוף קיצורי דרך צוותיים
צרו קיצורי דרך גלויים לכל חברי סביבת העבודה או הגבילו אותם לעצמכם — ושמרו על קישורים פנימיים ואישיים מאורגנים במקום אחד.
למה להריץ את Slash על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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