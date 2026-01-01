Slash הוא מנהל קיצורי דרך לקישורים באירוח עצמי, המיועד ליחידים ולצוותים שרוצים דרך נקייה יותר לשתף ולגשת לכתובות אתרים (URLs). במקום סימניות מפוזרות בדפדפנים או קישורי הפניה מחדש שקשה לזכור, Slash מאפשר לכם להגדיר קיצורי דרך עם קידומת s/ — הקלידו s/docs בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם (כשההרחבה מותקנת) ותגיעו ישירות ליעד שלכם. ניתן לתייג קיצורי דרך, לקבץ אותם לאוספים הניתנים לשיתוף, ולהגביל אותם לצוות שלכם או לשמור אותם פרטיים.

בניגוד למקצרי קישורים מאוחסנים שמנטרים את התעבורה שלכם ומייצרים רווח מהנתונים שלכם, אירוח עצמי של Slash על VPS שומר את כל ניתוחי הקיצורים ונתוני השימוש על תשתית שאתם שולטים בה — ללא צורך במנוי, ללא שירות חיצוני שצריך לסמוך עליו, וללא הגבלה על מספר קיצורי הדרך שתוכלו ליצור.