התקינו Bludit בהתקנה בלחיצה אחת.
CMS פשוט, מהיר ומאובטח מבוסס קבצים שטוחים עבור בלוגים אישיים ואתרים קטנים ללא צורך במסד נתונים.
בחרו תוכנית VPS עבור Bludit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Bludit
Bludit היא מערכת ניהול תוכן בקבצים שטוחים בקוד פתוח, המאחסנת כל פוסט, עמוד והגדרה כקבצי Markdown ו-JSON על הדיסק. מכיוון שהיא אינה זקוקה ל-MySQL, PostgreSQL או כל מסד נתונים אחר, כל המערכת קלה יותר, מהירה יותר לגיבוי וקלה יותר להעברה בין שרתים מאשר מערכות CMS מסורתיות מבוססות PHP.
אירוח עצמי של Bludit על VPS מעניק לבלוגרים ולבעלי אתרים קטנים בעלות מלאה על התוכן והעיצובים שלהם, ללא עמלות אירוח של צד שלישי וללא נעילת פלטפורמה. ניתן לערוך פוסטים מממשק ניהול מבוסס דפדפן או ישירות במערכת הקבצים, והפרויקט מגיע עם מנהל תמונות מובנה, מערכת תוספים ועיצובים מודרניים שמוכנים להתאמה אישית.
פיצ'רים עיקריים של Bludit
אין צורך במסד נתונים
מאחסן את כל התוכן בקובצי Markdown ו-JSON שטוחים, כך שפריסה, גיבוי ובקרת גרסאות פשוטים כמו העתקת תיקייה.
פרסום Markdown
כתבו פוסטים ועמודים ב-Markdown באמצעות עורך מבוסס דפדפן התומך בטיוטות, פרסום מתוזמן וקטגוריות.
ערכות נושא ותוספים
התאימו את המראה עם ערכות נושא מודרניות מובנות והרחיבו את הפונקציונליות באמצעות מערכת תוספים מבלי לגעת בקוד הליבה.
מנהל תמונות מובנה
העלו, ארגנו ושלבו תמונות מספריית מדיה המשולבת בפאנל הניהול ללא שירותי אחסון חיצוניים.
תפקידי רב-משתמשים
הזמינו עורכים וכותבים עם הרשאות נפרדות, כך שמספר תורמים יוכלו לפרסם מבלי לשתף חשבון אחד.
למה להריץ את Bludit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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