Bludit היא מערכת ניהול תוכן בקבצים שטוחים בקוד פתוח, המאחסנת כל פוסט, עמוד והגדרה כקבצי Markdown ו-JSON על הדיסק. מכיוון שהיא אינה זקוקה ל-MySQL, PostgreSQL או כל מסד נתונים אחר, כל המערכת קלה יותר, מהירה יותר לגיבוי וקלה יותר להעברה בין שרתים מאשר מערכות CMS מסורתיות מבוססות PHP.

אירוח עצמי של Bludit על VPS מעניק לבלוגרים ולבעלי אתרים קטנים בעלות מלאה על התוכן והעיצובים שלהם, ללא עמלות אירוח של צד שלישי וללא נעילת פלטפורמה. ניתן לערוך פוסטים מממשק ניהול מבוסס דפדפן או ישירות במערכת הקבצים, והפרויקט מגיע עם מנהל תמונות מובנה, מערכת תוספים ועיצובים מודרניים שמוכנים להתאמה אישית.