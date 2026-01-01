פרוסו את Unstructured בהתקנה בלחיצה אחת.
API לעיבוד מסמכים שמחלץ נתונים מובנים מקובצי PDF, מסמכי Word ותמונות עבור צינורות RAG ומודלי AI.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Unstructured
Unstructured היא API לעיבוד מסמכים בקוד פתוח שתוכנן עבור צינורות עבודה של AI ולמידת מכונה. היא קולטת קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות, HTML, ופורמטים לא מובנים אחרים, ומחלצת מהם רכיבי טקסט נקיים ומובנים המוכנים לקליטה במסדי נתונים וקטוריים.
אירוח עצמי של Unstructured על גבי VPS שומר על מסמכים רגישים בתוך התשתית שלכם, תוך מתן אותן יכולות חילוץ המשמשות במערכות RAG בסביבת ייצור. היא משתלבת עם LangChain, LlamaIndex, ומסדי נתונים וקטוריים מובילים, מה שהופך אותה לשכבת קליטת מסמכים קלה לשילוב עבור כל יישום AI.
פיצ'רים עיקריים של Unstructured
חילוץ רב-פורמטי
עיבוד קובצי PDF, וורד, אקסל, פאואר פוינט, תמונות, HTML ופורמטים של אימייל באמצעות נקודת קצה API אחת ועקבית.
RAG pipeline מוכן
הפלט בנוי להטמעה ישירה במסדי נתונים וקטוריים כמו Weaviate, Pinecone ו-Chroma לצורך יצירה מוגברת מבוססת שליפה.
אינטגרציית LangChain
טוענים מובנים של LangChain ו-LlamaIndex הופכים את Unstructured למקור מסמכים שניתן לשלב בקלות עבור כל מסגרת עבודה של יישומי AI.
חילוץ טבלה
מחלץ טבלאות במדויק מקבצי PDF ומסמכי Word, תוך שמירה על המבנה למשימות עיבוד נתונים בהמשך הדרך.
פרטיות באתר הלקוח
הרצה על VPS משלכם מבטיחה שמסמכים רגישים לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם במהלך תהליך החילוץ.
למה להריץ את Unstructured על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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