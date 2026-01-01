Unstructured היא API לעיבוד מסמכים בקוד פתוח שתוכנן עבור צינורות עבודה של AI ולמידת מכונה. היא קולטת קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות, HTML, ופורמטים לא מובנים אחרים, ומחלצת מהם רכיבי טקסט נקיים ומובנים המוכנים לקליטה במסדי נתונים וקטוריים.

אירוח עצמי של Unstructured על גבי VPS שומר על מסמכים רגישים בתוך התשתית שלכם, תוך מתן אותן יכולות חילוץ המשמשות במערכות RAG בסביבת ייצור. היא משתלבת עם LangChain, LlamaIndex, ומסדי נתונים וקטוריים מובילים, מה שהופך אותה לשכבת קליטת מסמכים קלה לשילוב עבור כל יישום AI.