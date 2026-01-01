השיקו את Habitica בהתקנה בלחיצה אחת.
אפליקציית פרודוקטיביות בסגנון משחקי שהופכת הרגלים, משימות יומיות ומטלות להרפתקת RPG עם התקדמות דמות ומשימות חברתיות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Habitica
Habitica הופכת פרודוקטיביות למשחק תפקידים שבו השלמת משימות מהעולם האמיתי מעלה את רמת הדמות שלכם, מזכה אתכם בזהב ופותחת ציוד. צרו הרגלים למעקב אחר התנהגויות חוזרות, משימות יומיות למשימות שמתאפסות כל יום, ומשימות לביצוע למטרות חד-פעמיות — אי-ביצוע של כל אחת מהן עולה לבריאות האווטאר שלכם, ויוצר אחריות אמיתית באמצעות מכניקת משחק.
תכונות חברתיות מאפשרות לכם להצטרף לגילדות, להיכנס לאתגרים ולנהל משימות קבוצתיות שבהן צוותים מביסים מפלצות על ידי השלמת משימות יחד. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני ההרגלים, התקדמות הדמות וההיסטוריה החברתית בשליטתכם מבלי להסתמך על השירות הציבורי.
פיצ'רים עיקריים של Habitica
RPG ניהול משימות
הרוויחו ניסיון, זהב וציוד על ידי השלמת משימות אמיתיות — עלו רמה לדמות שלכם באותה דרך שבה אתם משפרים את ההרגלים שלכם.
הרגלים ויומיות
עקבו אחר התנהגויות חוזרות באמצעות הרגלים וקבעו משימות חוזרות עם משימות יומיות שמתאפסות כל יום, עם קנסות בריאות על פריטים שהוחמצו.
משימות קבוצה
חברו יחד עם חברים או עמיתים כדי להביס מפלצות יחד — כל משימה שהושלמה גורמת נזק, מה שהופך אחריות קבוצתית למהנה באמת.
מערכת מעמדות
פתחו שיעורי לוחם, קוסם, נוכל או מרפא ברמה 10, שלכל אחד מהם יכולות ייחודיות המשלימות סגנונות פרודוקטיביות שונים.
תגמולים מותאמים אישית
צרו תמריצים אישיים הקשורים להשלמת משימות — השתמשו בזהב שנצבר כדי לפתוח פרסים מהעולם האמיתי שאתם מגדירים בעצמכם.
למה להריץ את Habitica על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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