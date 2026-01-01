Habitica הופכת פרודוקטיביות למשחק תפקידים שבו השלמת משימות מהעולם האמיתי מעלה את רמת הדמות שלכם, מזכה אתכם בזהב ופותחת ציוד. צרו הרגלים למעקב אחר התנהגויות חוזרות, משימות יומיות למשימות שמתאפסות כל יום, ומשימות לביצוע למטרות חד-פעמיות — אי-ביצוע של כל אחת מהן עולה לבריאות האווטאר שלכם, ויוצר אחריות אמיתית באמצעות מכניקת משחק.

תכונות חברתיות מאפשרות לכם להצטרף לגילדות, להיכנס לאתגרים ולנהל משימות קבוצתיות שבהן צוותים מביסים מפלצות על ידי השלמת משימות יחד. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר את כל נתוני ההרגלים, התקדמות הדמות וההיסטוריה החברתית בשליטתכם מבלי להסתמך על השירות הציבורי.