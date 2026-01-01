התקינו Gatus בהתקנה בלחיצה אחת.
דף סטטוס ממוקד מפתחים עם ניטור אוטומטי מרובה פרוטוקולים, התראות מותנות ולוחות מחוונים של זמן פעולה בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור Gatus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Gatus
Gatus הוא כלי ראשון למפתחים לניטור זמינות ודף סטטוס העוקב אחר תקינותם של HTTP APIs, שירותי TCP, רשומות DNS, יעדי ICMP, מארחי SSH, נקודות קצה של gRPC ותעודות SSL מתצורת YAML הצהרתית. הוא מעריך תנאים — קודי סטטוס, זמני תגובה, תוכן גוף ותפוגת תעודות — ומציג לוח מחוונים בזמן אמת עם אחוזי זמינות היסטוריים עבור כל נקודת קצה.
אירוח עצמי של Gatus ב-VPS שלכם שומר על תשתית הניטור שלכם בלתי תלויה בשירותים שהיא מנטרת, מבטל עמלות SaaS לכל בדיקה, ומאפשר לכם לנתב התראות דרך למעלה מ-40 אינטגרציות — כולל Slack, Discord, PagerDuty ו-Telegram — מבלי שנתוני הניטור שלכם יעזבו את הסביבה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Gatus
ניטור רב-פרוטוקולי
נטרו HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, ותפוגת תעודת SSL מקובץ תצורה יחיד של YAML — ללא צורך בסוכנים או בקוד נוסף.
התראות מותנות
הגדירו תנאי התראה מדויקים על קודי סטטוס, זמני תגובה, שדות גוף JSON ותפוגת תעודות, עם למעלה מ-40 אינטגרציות כולל Slack ו-PagerDuty.
מדדי Prometheus
חשפו את תקינות נקודות הקצה והשיהוי באמצעות נקודת קצה /metrics לשילוב ישיר עם Grafana ועם ערימת הניטור הקיימת שלכם.
תגים ניתנים להטמעה
הפיקו תגי SVG של זמן פעולה וזמן תגובה להטמעה בקובצי README של GitHub, אתרי תיעוד או דפי סטטוס ציבוריים.
חלונות תחזוקה
קבעו תקופות השבתה כדי לדכא התראות שווא במהלך פריסות, תחזוקה או הפסקות ידועות מבלי לגעת בחוקי ההתראה שלכם.
למה להריץ את Gatus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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