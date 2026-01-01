Gatus הוא כלי ראשון למפתחים לניטור זמינות ודף סטטוס העוקב אחר תקינותם של HTTP APIs, שירותי TCP, רשומות DNS, יעדי ICMP, מארחי SSH, נקודות קצה של gRPC ותעודות SSL מתצורת YAML הצהרתית. הוא מעריך תנאים — קודי סטטוס, זמני תגובה, תוכן גוף ותפוגת תעודות — ומציג לוח מחוונים בזמן אמת עם אחוזי זמינות היסטוריים עבור כל נקודת קצה.

אירוח עצמי של Gatus ב-VPS שלכם שומר על תשתית הניטור שלכם בלתי תלויה בשירותים שהיא מנטרת, מבטל עמלות SaaS לכל בדיקה, ומאפשר לכם לנתב התראות דרך למעלה מ-40 אינטגרציות — כולל Slack, Discord, PagerDuty ו-Telegram — מבלי שנתוני הניטור שלכם יעזבו את הסביבה שלכם.