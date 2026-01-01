פרוסו RetroAssembly בלחיצה אחת.
ספריית משחקי רטרו באירוח עצמי ואמולטור מבוסס דפדפן, התומך ב-25+ קונסולות קלאסיות, עם גרפיקה אוטומטית ומצבי שמירה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RetroAssembly
RetroAssembly היא יישום ווב באחסון עצמי שהופך את הדפדפן שלכם לארון משחקי רטרו אישי. העלו את אוסף ה-ROM שלכם ושחקו כותרים מיותר מ-25 פלטפורמות קלאסיות — כולל NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ו-Atari — ישירות בדפדפן ללא צורך בתוספים או הורדות.
הפלטפורמה מאחזרת באופן אוטומטי עטיפות משחקים ומטה-נתונים, כך שהספרייה שלכם נראית כמו אוסף ראוי ולא כמו רשימת קבצים. שמירת מצבים, הרצת משחק לאחור, אפקטי הצללה בסגנון רטרו, ובקרי מובייל על המסך – כולם מובנים. אחסון עצמי שומר את אוסף ה-ROM שלכם בשרת שלכם, פרטי ונגיש רק לחשבונות שאתם יוצרים.
פיצ'רים עיקריים של RetroAssembly
תמיכה ב-25+ קונסולות
שחקו משחקים מ-NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, ארקייד, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, ועוד פלטפורמות רבות בדפדפן.
זיהוי אוטומטי של יצירות אמנות
עטיפות קופסאות ומטא-דאטה של משחקים נשלפות אוטומטית, כך שהספרייה שלכם מציגה חזותיים עשירים במקום שמות קבצים בלבד.
שמירת מצבים ו-החזרה לאחור
לשמור ולשחזר התקדמות בכל נקודה, עם צילומי מצב אוטומטיים ואפשרות הרצת משחק לאחור באמולטורים נתמכים.
פקדים ידידותיים לנייד
בקר וירטואלי מובנה על המסך מקל על המשחק בטלפונים ובטאבלטים ללא גיימפאד פיזי.
שיידרים חזותיים רטרו
אפקטי CRT והצללה אופציונליים אחרים משחזרים את המראה של צגי חומרה מקוריים לחוויה אותנטית יותר.
למה להריץ את RetroAssembly על Hostinger
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הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
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השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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