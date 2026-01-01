RetroAssembly היא יישום ווב באחסון עצמי שהופך את הדפדפן שלכם לארון משחקי רטרו אישי. העלו את אוסף ה-ROM שלכם ושחקו כותרים מיותר מ-25 פלטפורמות קלאסיות — כולל NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ו-Atari — ישירות בדפדפן ללא צורך בתוספים או הורדות.

הפלטפורמה מאחזרת באופן אוטומטי עטיפות משחקים ומטה-נתונים, כך שהספרייה שלכם נראית כמו אוסף ראוי ולא כמו רשימת קבצים. שמירת מצבים, הרצת משחק לאחור, אפקטי הצללה בסגנון רטרו, ובקרי מובייל על המסך – כולם מובנים. אחסון עצמי שומר את אוסף ה-ROM שלכם בשרת שלכם, פרטי ונגיש רק לחשבונות שאתם יוצרים.