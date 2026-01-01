התקינו wger בלחיצה אחת.
מעקב כושר ואימונים באירוח עצמי, עם מאגר תרגילים, רישום תזונה ומעקב משקל עבור ספורטאים ומאמנים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם wger
wger הוא מעקב כושר ואימונים בקוד פתוח המשלב מסד נתונים מקיף של תרגילים, תכנון אימונים מובנה, מעקב תזונה וניטור משקל גוף ביישום Django אחד באחסון עצמי. הוא מגיע עם קטלוג שאצר הקהילה של אלפי תרגילים עם תיאורים, שרירי מטרה ותמונות הדגמה, והוא מתממשק עם אפליקציות מובייל מקוריות ל-iOS ו-Android כך שספורטאים יכולים לתעד אימונים וארוחות מהמכון.
אירוח עצמי של wger על ה-VPS שלכם שומר את נתוני האימונים האישיים – אימונים, מדידות גוף, יומני מזון ותרשימי התקדמות – על תשתית שבשליטתכם, במקום למסור אותם ל-SaaS של כושר. הפלטפורמה תומכת במספר משתמשים עם חשבונות פרטיים, כניסות אורח אופציונליות לשימוש ניסיון, ו-REST API מקיף עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית או שילובים של אפליקציות צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של wger
מאגר תרגילים
אלפי תרגילים שאוצרו על ידי הקהילה, עם תיאורים, קבוצות שרירים ממוקדות ותמונות הדגמה, המסונכרנים מקטלוג wger.de המקורי.
תכנון אימונים
בנו שגרות אימון מובנות עם סטים, חזרות, משקלים ותקופות מנוחה, ולאחר מכן עקבו אחר ההתקדמות מאימון לאימון באמצעות תרשימים.
רישום תזונה
תכננו ארוחות לפי יעדי מאקרו וקלוריות עם מאגר מזון הניתן לחיפוש, יומני ארוחות יומיים ויצירת רשימת קניות.
מעקב משקל גוף
תעדו משקל גוף, מידות ותמונות התקדמות לאורך זמן באמצעות גרפי מגמה המבליטים שינויים ארוכי טווח.
אפליקציות מובייל מקומיות
אפליקציות נלוות חינמיות ל-iOS ו-Android מתחברות למופע האירוח העצמי שלכם לרישום בחדר כושר ללא דפדפן.
ריבוי משתמשים עם API
חשבונות לכל משתמש עם כניסות אורח אופציונליות, בנוסף ל-API REST מקיף עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית, אינטגרציות וכלי אימון.
למה להריץ את wger על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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