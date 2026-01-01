wger הוא מעקב כושר ואימונים בקוד פתוח המשלב מסד נתונים מקיף של תרגילים, תכנון אימונים מובנה, מעקב תזונה וניטור משקל גוף ביישום Django אחד באחסון עצמי. הוא מגיע עם קטלוג שאצר הקהילה של אלפי תרגילים עם תיאורים, שרירי מטרה ותמונות הדגמה, והוא מתממשק עם אפליקציות מובייל מקוריות ל-iOS ו-Android כך שספורטאים יכולים לתעד אימונים וארוחות מהמכון.

אירוח עצמי של wger על ה-VPS שלכם שומר את נתוני האימונים האישיים – אימונים, מדידות גוף, יומני מזון ותרשימי התקדמות – על תשתית שבשליטתכם, במקום למסור אותם ל-SaaS של כושר. הפלטפורמה תומכת במספר משתמשים עם חשבונות פרטיים, כניסות אורח אופציונליות לשימוש ניסיון, ו-REST API מקיף עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית או שילובים של אפליקציות צד שלישי.