עד 69% הנחה עבור wger

התקינו wger בלחיצה אחת.

מעקב כושר ואימונים באירוח עצמי, עם מאגר תרגילים, רישום תזונה ומעקב משקל עבור ספורטאים ומאמנים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
33.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו wger בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור wger

הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם wger

wger הוא מעקב כושר ואימונים בקוד פתוח המשלב מסד נתונים מקיף של תרגילים, תכנון אימונים מובנה, מעקב תזונה וניטור משקל גוף ביישום Django אחד באחסון עצמי. הוא מגיע עם קטלוג שאצר הקהילה של אלפי תרגילים עם תיאורים, שרירי מטרה ותמונות הדגמה, והוא מתממשק עם אפליקציות מובייל מקוריות ל-iOS ו-Android כך שספורטאים יכולים לתעד אימונים וארוחות מהמכון.

אירוח עצמי של wger על ה-VPS שלכם שומר את נתוני האימונים האישיים – אימונים, מדידות גוף, יומני מזון ותרשימי התקדמות – על תשתית שבשליטתכם, במקום למסור אותם ל-SaaS של כושר. הפלטפורמה תומכת במספר משתמשים עם חשבונות פרטיים, כניסות אורח אופציונליות לשימוש ניסיון, ו-REST API מקיף עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית או שילובים של אפליקציות צד שלישי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של wger

מאגר תרגילים

אלפי תרגילים שאוצרו על ידי הקהילה, עם תיאורים, קבוצות שרירים ממוקדות ותמונות הדגמה, המסונכרנים מקטלוג wger.de המקורי.

תכנון אימונים

בנו שגרות אימון מובנות עם סטים, חזרות, משקלים ותקופות מנוחה, ולאחר מכן עקבו אחר ההתקדמות מאימון לאימון באמצעות תרשימים.

רישום תזונה

תכננו ארוחות לפי יעדי מאקרו וקלוריות עם מאגר מזון הניתן לחיפוש, יומני ארוחות יומיים ויצירת רשימת קניות.

מעקב משקל גוף

תעדו משקל גוף, מידות ותמונות התקדמות לאורך זמן באמצעות גרפי מגמה המבליטים שינויים ארוכי טווח.

אפליקציות מובייל מקומיות

אפליקציות נלוות חינמיות ל-iOS ו-Android מתחברות למופע האירוח העצמי שלכם לרישום בחדר כושר ללא דפדפן.

ריבוי משתמשים עם API

חשבונות לכל משתמש עם כניסות אורח אופציונליות, בנוסף ל-API REST מקיף עבור לוחות מחוונים מותאמים אישית, אינטגרציות וכלי אימון.

למה להריץ את wger על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
Omkar

פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.

Sylvain
Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.

Martin K
Martin K

החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.

החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

התחילו

גלו אפליקציות נוספות לפריסה

AdventureLog

AdventureLog

מעקב ותכנון טיולים באירוח עצמי עם מפות אינטראקטיביות

בחירה
AirTrail

AirTrail

יומן טיסות אישי עם מפה אינטראקטיבית, נתונים ותמיכה בריבוי משתמשים

בחירה
Baby Buddy

Baby Buddy

אפליקציית מעקב אחר תינוקות המסייעת להורים לעקוב אחר פעילויות יומיומיות ובריאות

בחירה
צפייה את כל האפליקציות

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.