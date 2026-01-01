Yuvomi הוא מארגן משפחתי בקוד פתוח שמביא משימות, לוחות שנה משותפים, רשימות קניות, תוכניות ארוחות, מתכונים, תקציבים והערות משק בית לאפליקציית רשת מתקדמת אחת המותאמת למובייל. כל מודול הוא עצמאי, כך שתוכלו להשתמש רק בחלקים שמתאימים למשק הבית שלכם ולהתעלם מהשאר.

אירוח עצמי של Yuvomi על ה-VPS שלכם שומר על נתוני משק בית רגישים — לוחות זמנים, קבלות, רשימות אנשי קשר, תזכורות רפואיות — מחוץ לשירותי ענן של צד שלישי. מסד הנתונים SQLite תומך בהצפנת AES-256 אופציונלית במצב מנוחה, ומתזמן מובנה מטפל בגיבויים אוטומטיים כך שמידע המשפחה שלכם נשאר פרטי מבלי לוותר על נוחות.