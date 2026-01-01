פרוסו את Yuvomi בלחיצה אחת.
מתכנן משפחתי פרטי באירוח עצמי למשימות, ליומנים, לארוחות, לקניות ולתקציבי משק בית באפליקציה אחת המותאמת למובייל.
בחרו תוכנית VPS עבור Yuvomi
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Yuvomi
Yuvomi הוא מארגן משפחתי בקוד פתוח שמביא משימות, לוחות שנה משותפים, רשימות קניות, תוכניות ארוחות, מתכונים, תקציבים והערות משק בית לאפליקציית רשת מתקדמת אחת המותאמת למובייל. כל מודול הוא עצמאי, כך שתוכלו להשתמש רק בחלקים שמתאימים למשק הבית שלכם ולהתעלם מהשאר.
אירוח עצמי של Yuvomi על ה-VPS שלכם שומר על נתוני משק בית רגישים — לוחות זמנים, קבלות, רשימות אנשי קשר, תזכורות רפואיות — מחוץ לשירותי ענן של צד שלישי. מסד הנתונים SQLite תומך בהצפנת AES-256 אופציונלית במצב מנוחה, ומתזמן מובנה מטפל בגיבויים אוטומטיים כך שמידע המשפחה שלכם נשאר פרטי מבלי לוותר על נוחות.
פיצ'רים עיקריים של Yuvomi
מתכנן משפחתי משותף
תיאום משימות, לוחות שנה, ארוחות ורשימות קניות בין כל בני הבית עם הקצאות מרובות משתמשים והתראות.
PWA נייד תחילה
מותקנת כאפליקציית אינטרנט מתקדמת בעלת תחושה מקורית בטלפונים ובטאבלטים, עם תצוגות המסוגלות לעבוד במצב לא מקוון לניהול משק בית בדרכים.
אינטגרציות לוח שנה
סנכרנו עם Google Calendar, iCloud באמצעות CalDAV, מכשירי Apple, ומנויי ICS כדי לשמור כל לוח זמנים קיים במקום אחד.
מאגר SQLite מוצפן
הצפנת SQLCipher AES-256 אופציונלית מגינה על נתוני משק בית במנוחה, וגיבויים מתוזמנים יכולים לשקף לכל יעד WebDAV.
ערכת כלים ביתית מודולרית
הפעילו רק את המודולים שאתם צריכים — תקציבים, תכנון ארוחות, מתכונים, ימי הולדת, אנשי קשר, מסמכים, או ניהול משק בית — ודלגו על השאר.
פרטי ו-ללא עוקבים
אפס עוקבים של צד שלישי, ללא טלמטריה, ורישיון MIT שומרים על נתוני המשפחה שלכם בשליטה מלאה שלכם ב-VPS שלכם.
למה להריץ את Yuvomi על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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