פרסו Kibana בלחיצה אחת.
פלטפורמת הדמיית נתונים וחקר בקוד פתוח עבור Elasticsearch עם דאשבורדים, חיפוש וכלי ניטור.
בחרו תוכנית VPS עבור Kibana
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Kibana
Kibana הוא ממשק המשתמש הרשמי (UI) מבוסס ווב עבור Elasticsearch — פלטפורמה מלוטשת לחקר נתונים, בניית לוחות בקרה אינטראקטיביים, הפעלת שאילתות חיפוש ותפעול פריסת Elastic Stack. נוצרה במקור בשנת 2013 ומתוחזקת כעת על ידי Elastic NV, Kibana היא שכבת הוויזואליזציה הסטנדרטית לכל יישום שנבנה על גבי Elasticsearch, מניתוח יומנים ויכולת תצפית ועד לחיפוש במסחר אלקטרוני וניתוח אבטחה.
אירוח עצמי של Kibana על גבי ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים ופלטפורמה סביבת ויזואליזציה מלאה של Elastic Stack ללא עמלות SaaS לפי מסמך הנפוצות ב-Elastic Cloud. תבנית זו כוללת Elasticsearch בעל צומת יחיד לצד Kibana, כך שהערימה מוכנה לקלוט נתונים ולבנות לוחות בקרה מיד לאחר הפריסה.
פיצ'רים עיקריים של Kibana
גלו וחקרו
עיינו באינדקסים של Elasticsearch באמצעות ממשק ה-Discover — בצעו שאילתות, סננו, מיינו והדמיו מסמכים גולמיים כדי לזהות תבניות וחריגים בזמן אמת.
לוחות מחוונים וויזואליזציות
בנו לוחות מחוונים אינטראקטיביים עם גרפי קו, גרפי עמודות, מפות חום, מפות, טבלאות, והדמיות גרירה ושחרור של Lens הניתנות לשיתוף בין צוותים.
חיפוש ו-ES|QL
Elasticsearch Query DSL מלא בתוספת ES|QL — שפת שאילתות מבוססת צינורות הדומה ל-Splunk SPL — הופכים שאילתות מורכבות לנגישות גם למי שאינם מפתחים.
כלי Observability
אפליקציות ניטור יומנים, מדדים, APM וזמינות מובנות לקליטה וניתוח נתוני נראות מ-Elastic Agent ו-Beats.
מפות וגיאו-מרחבי
מפות אינטראקטיביות מרובות שכבות עם שכבות וקטוריות, מפות חום ואגרגציות גיאוגרפיות להצגת נתונים גיאוגרפיים לצד ממדים אחרים.
התראה ודיווח
התראות מבוססות סף וחריגות עם יעדי אימייל, סלאק ו-ווב-הוק, בתוספת יצירת דוחות PDF ו-CSV מתוזמנת.
למה להריץ את Kibana על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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