עד 69% הנחה עבור Kibana

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פלטפורמת הדמיית נתונים וחקר בקוד פתוח עבור Elasticsearch עם דאשבורדים, חיפוש וכלי ניטור.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרסו Kibana בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Kibana

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Kibana

Kibana הוא ממשק המשתמש הרשמי (UI) מבוסס ווב עבור Elasticsearch — פלטפורמה מלוטשת לחקר נתונים, בניית לוחות בקרה אינטראקטיביים, הפעלת שאילתות חיפוש ותפעול פריסת Elastic Stack. נוצרה במקור בשנת 2013 ומתוחזקת כעת על ידי Elastic NV, Kibana היא שכבת הוויזואליזציה הסטנדרטית לכל יישום שנבנה על גבי Elasticsearch, מניתוח יומנים ויכולת תצפית ועד לחיפוש במסחר אלקטרוני וניתוח אבטחה.

אירוח עצמי של Kibana על גבי ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים ופלטפורמה סביבת ויזואליזציה מלאה של Elastic Stack ללא עמלות SaaS לפי מסמך הנפוצות ב-Elastic Cloud. תבנית זו כוללת Elasticsearch בעל צומת יחיד לצד Kibana, כך שהערימה מוכנה לקלוט נתונים ולבנות לוחות בקרה מיד לאחר הפריסה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Kibana

גלו וחקרו

עיינו באינדקסים של Elasticsearch באמצעות ממשק ה-Discover — בצעו שאילתות, סננו, מיינו והדמיו מסמכים גולמיים כדי לזהות תבניות וחריגים בזמן אמת.

לוחות מחוונים וויזואליזציות

בנו לוחות מחוונים אינטראקטיביים עם גרפי קו, גרפי עמודות, מפות חום, מפות, טבלאות, והדמיות גרירה ושחרור של Lens הניתנות לשיתוף בין צוותים.

חיפוש ו-ES|QL

Elasticsearch Query DSL מלא בתוספת ES|QL — שפת שאילתות מבוססת צינורות הדומה ל-Splunk SPL — הופכים שאילתות מורכבות לנגישות גם למי שאינם מפתחים.

כלי Observability

אפליקציות ניטור יומנים, מדדים, APM וזמינות מובנות לקליטה וניתוח נתוני נראות מ-Elastic Agent ו-Beats.

מפות וגיאו-מרחבי

מפות אינטראקטיביות מרובות שכבות עם שכבות וקטוריות, מפות חום ואגרגציות גיאוגרפיות להצגת נתונים גיאוגרפיים לצד ממדים אחרים.

התראה ודיווח

התראות מבוססות סף וחריגות עם יעדי אימייל, סלאק ו-ווב-הוק, בתוספת יצירת דוחות PDF ו-CSV מתוזמנת.

למה להריץ את Kibana על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
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