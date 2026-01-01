Kibana הוא ממשק המשתמש הרשמי (UI) מבוסס ווב עבור Elasticsearch — פלטפורמה מלוטשת לחקר נתונים, בניית לוחות בקרה אינטראקטיביים, הפעלת שאילתות חיפוש ותפעול פריסת Elastic Stack. נוצרה במקור בשנת 2013 ומתוחזקת כעת על ידי Elastic NV, Kibana היא שכבת הוויזואליזציה הסטנדרטית לכל יישום שנבנה על גבי Elasticsearch, מניתוח יומנים ויכולת תצפית ועד לחיפוש במסחר אלקטרוני וניתוח אבטחה.

אירוח עצמי של Kibana על גבי ה-VPS שלכם מעניק לצוותי נתונים ופלטפורמה סביבת ויזואליזציה מלאה של Elastic Stack ללא עמלות SaaS לפי מסמך הנפוצות ב-Elastic Cloud. תבנית זו כוללת Elasticsearch בעל צומת יחיד לצד Kibana, כך שהערימה מוכנה לקלוט נתונים ולבנות לוחות בקרה מיד לאחר הפריסה.