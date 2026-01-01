התקינו Open Notebook בהתקנה בלחיצה אחת.
מרחב ידע מבוסס AI המשלב רישום הערות, ניהול מסמכים וצ'אט AI קונטקסטואלי, באפליקציה אחת באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור Open Notebook
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Open Notebook
Open Notebook היא פלטפורמת מחברות מבוססת AI באחסון עצמי, ששומרת על הכתיבה, המחקר והסיוע מבוסס AI שלכם בסביבה אחת. במקום לעבור בין מסמכים, ממשקי צ'אט ומערכות קבצים מפוזרות, Open Notebook יוצרת מרחב עבודה אחד שבו הערות, קבצים שהועלו והקשר AI נשארים מחוברים — מה שמקל על המעבר מרעיונות ראשוניים לתיעוד מובנה מבלי לאבד את הידע שאתם בונים לאורך זמן.
פריסה זו משלבת את Open Notebook עם SurrealDB לאחסון מתמשך, ושומרת את כל ההערות והיסטוריית האינטראקציה עם AI שלכם בתשתית שלכם. אחסון עצמי פירושו שהנתונים שלכם לעולם אינם עוברים דרך מערכות SaaS של צד שלישי, ואתם שומרים על שליטה מלאה על גישה, גיבויים ושמירה.
פיצ'רים עיקריים של Open Notebook
סביבת עבודה AI מאוחדת
הערות וצ'אט AI חולקים את אותו הקשר, כך שהמסייע מסתמך על המסמכים האמיתיים שלכם במקום ידע כללי בלבד.
SurrealDB Backend
מופע SurrealDB ייעודי מספק אחסון מהיר ומתמשך עבור הערות, קבצים שהועלו, ומצב מסד נתונים לאורך הפעלות מחדש.
סיוע מותאם הקשר
שאלו שאלות על החומרים שלכם וקבלו תשובות המבוססות על ההערות והמסמכים שכבר כתבתם.
פרטי בעיצוב
כל הנתונים נשארים ב-VPS שלכם — ללא סנכרון SaaS, ללא גישה של צד שלישי להערות או לשיחות AI שלכם.
ניהול ידע גמיש
מתאים ליומני מחקר אישיים, ספרי הפעלה הנדסיים, תכנון מוצרים, ובסיסי ידע לטווח ארוך.
למה להריץ את Open Notebook על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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