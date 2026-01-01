Open Notebook היא פלטפורמת מחברות מבוססת AI באחסון עצמי, ששומרת על הכתיבה, המחקר והסיוע מבוסס AI שלכם בסביבה אחת. במקום לעבור בין מסמכים, ממשקי צ'אט ומערכות קבצים מפוזרות, Open Notebook יוצרת מרחב עבודה אחד שבו הערות, קבצים שהועלו והקשר AI נשארים מחוברים — מה שמקל על המעבר מרעיונות ראשוניים לתיעוד מובנה מבלי לאבד את הידע שאתם בונים לאורך זמן.

פריסה זו משלבת את Open Notebook עם SurrealDB לאחסון מתמשך, ושומרת את כל ההערות והיסטוריית האינטראקציה עם AI שלכם בתשתית שלכם. אחסון עצמי פירושו שהנתונים שלכם לעולם אינם עוברים דרך מערכות SaaS של צד שלישי, ואתם שומרים על שליטה מלאה על גישה, גיבויים ושמירה.