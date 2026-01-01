MiroFish היא מנוע חיזוי AI המבוסס על מסגרת הסימולציה מרובת הסוכנים OASIS. הוא בונה עולמות דיגיטליים מקבילים המאוכלסים באלפי סוכני AI, שלכל אחד מהם אישיות עצמאית, זיכרון לטווח ארוך המופעל על ידי Zep Cloud, ולוגיקה התנהגותית. משתמשים יכולים להזריק אירועים מהעולם האמיתי כנתוני קלט ראשוניים ולצפות כיצד אוכלוסיות מדומות מגיבות — ובכך לייצר תחזיות תוצאה עבור מגמות במדיה החברתית, תנועות שוק והשפעות מדיניות.

אירוח עצמי של MiroFish מעניק לכם כוח חישוב ייעודי עבור סימולציות עתירות משאבים ושומר על מידע עסקי רגיש, אותות פיננסיים וניתוחי טרום-השקה באופן מלא בתוך התשתית שלכם. אתם גם שומרים על שליטה מלאה על בחירת ספק ה-LLM ואופטימיזציית עלויות.