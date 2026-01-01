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מנוע חיזוי AI המשתמש בסימולציית נחיל מרובה סוכנים לחיזוי תוצאות חברתיות ושווקיות בעולם האמיתי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MiroFish
MiroFish היא מנוע חיזוי AI המבוסס על מסגרת הסימולציה מרובת הסוכנים OASIS. הוא בונה עולמות דיגיטליים מקבילים המאוכלסים באלפי סוכני AI, שלכל אחד מהם אישיות עצמאית, זיכרון לטווח ארוך המופעל על ידי Zep Cloud, ולוגיקה התנהגותית. משתמשים יכולים להזריק אירועים מהעולם האמיתי כנתוני קלט ראשוניים ולצפות כיצד אוכלוסיות מדומות מגיבות — ובכך לייצר תחזיות תוצאה עבור מגמות במדיה החברתית, תנועות שוק והשפעות מדיניות.
אירוח עצמי של MiroFish מעניק לכם כוח חישוב ייעודי עבור סימולציות עתירות משאבים ושומר על מידע עסקי רגיש, אותות פיננסיים וניתוחי טרום-השקה באופן מלא בתוך התשתית שלכם. אתם גם שומרים על שליטה מלאה על בחירת ספק ה-LLM ואופטימיזציית עלויות.
פיצ'רים עיקריים של MiroFish
סימולציה מרובת סוכנים
אלפי סוכני AI בעלי אישיות ייחודית וזיכרון מתמשך מקיימים אינטראקציה בעולמות דיגיטליים מקבילים, ומייצרים דינמיקה חברתית מתפתחת.
מידול פלטפורמה חברתית
מדמה סביבות דמויות טוויטר ורדיט עם פרסום פוסטים, תגובות, מעקב ושיתוף מחדש כדי לשקף התנהגות פלטפורמה אמיתית.
פקדי מבט-על
הזריקו משתנים ואירועי חדשות מתפרצות מנקודת מבט אלוהית כדי לצפות כיצד האוכלוסייה המדומה מגיבה בזמן אמת.
דוחות אוטומטיים
דוחות ניתוח שנוצרו על ידי AI מסכמים תוצאות סימולציה ותחזיות, ומפחיתים את הפרשנות הידנית של אינטראקציות סוכנים מורכבות.
LLM Backend גמיש
עובד עם OpenAI או כל ספק תואם API של OpenAI, המאפשר לכם להחליף מודלים כדי לאזן בין איכות הסימולציה לעלות.
למה להריץ את MiroFish על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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