עד 69% הנחה עבור Apache Gravitino

התקינו Apache Gravitino בלחיצה אחת.

אגם מטא-דאטה בקוד פתוח שמאחד קטלוגים, סכמות וטבלאות על פני Iceberg, Hive, MySQL ו-PostgreSQL מאחורי API אחד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99 /חודש
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החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו Apache Gravitino בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Apache Gravitino

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
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מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-44.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-55.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-107.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99 /חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-184.99₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Apache Gravitino

Apache Gravitino הוא אגם מטא-דאטה מאוחד ומבוזר גיאוגרפית, המספק לצוותי נתונים מקום אחד לניהול טבלאות, סכמות, קבוצות קבצים, מודלים ומדיניות גישה על פני קטלוגים הטרוגניים. בניגוד ל-Hive Metastore מסורתי, Gravitino מאחד קטלוגים קיימים מבלי להעתיק מטא-דאטה וחושף אותם באמצעות API REST מאוחד וממשק משתמש אינטרנטי מודרני, כך שמנועים כמו Trino, Spark, Flink ו-Doris יכולים לשלוף נתונים מאותה תצוגה לוגית.

אירוח עצמי של Gravitino על שרת VPS משלכם שומר על מידע רגיש כמו שושלת נתונים, הגדרות סכמה ומיפויי אישורים בתוך הסביבה שלכם ומונע את העלות החוזרת של שירותי מטא-דאטה מנוהלים. נקודת הקצה של קטלוג Iceberg REST המצורפת מוכנה לתמוך בטבלאות lakehouse באופן מיידי.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Apache Gravitino

אגם מטאדאטה מאוחד

לאחד קטלוגי Iceberg, Hive, JDBC ומערכת קבצים מאחורי API REST יחיד ומרחב שמות תלת-שכבתי של metalake.catalog.schema.

Iceberg REST מובנה

מספק נקודת קצה של קטלוג Iceberg REST בפורט 9001 כך ש-Spark, Flink ו-Trino יוכלו לקרוא ולכתוב טבלאות Iceberg ללא שירות חיצוני.

UI אינטרנט מודרני

עיינו במטאלייקס, קטלוגים, סכמות וטבלאות, ערכו מאפיינים ובדקו שושלת מתוך קונסולת ווב מובנית — אין צורך בקונטיינר נוסף.

תאימות רב-מנועית

מחברי Trino, Spark, Flink, Doris ו-PyIceberg מדברים עם Gravitino כך שאותם מטא-דאטה מפעילים עומסי עבודה של SQL, אצווה וסטרימינג.

קטלוגים של ערכות קבצים ומודלים

מנהלת קבוצות קבצים לא מובנות ומטא-דאטה של מודלי ML לצד טבלאות, ומספקת לעומסי עבודה של AI ו-lakehouse מישור ממשל אחד.

למה להריץ את Apache Gravitino על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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