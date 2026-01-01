Apache Gravitino הוא אגם מטא-דאטה מאוחד ומבוזר גיאוגרפית, המספק לצוותי נתונים מקום אחד לניהול טבלאות, סכמות, קבוצות קבצים, מודלים ומדיניות גישה על פני קטלוגים הטרוגניים. בניגוד ל-Hive Metastore מסורתי, Gravitino מאחד קטלוגים קיימים מבלי להעתיק מטא-דאטה וחושף אותם באמצעות API REST מאוחד וממשק משתמש אינטרנטי מודרני, כך שמנועים כמו Trino, Spark, Flink ו-Doris יכולים לשלוף נתונים מאותה תצוגה לוגית.

אירוח עצמי של Gravitino על שרת VPS משלכם שומר על מידע רגיש כמו שושלת נתונים, הגדרות סכמה ומיפויי אישורים בתוך הסביבה שלכם ומונע את העלות החוזרת של שירותי מטא-דאטה מנוהלים. נקודת הקצה של קטלוג Iceberg REST המצורפת מוכנה לתמוך בטבלאות lakehouse באופן מיידי.