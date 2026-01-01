התקינו Apache Gravitino בלחיצה אחת.
אגם מטא-דאטה בקוד פתוח שמאחד קטלוגים, סכמות וטבלאות על פני Iceberg, Hive, MySQL ו-PostgreSQL מאחורי API אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apache Gravitino
Apache Gravitino הוא אגם מטא-דאטה מאוחד ומבוזר גיאוגרפית, המספק לצוותי נתונים מקום אחד לניהול טבלאות, סכמות, קבוצות קבצים, מודלים ומדיניות גישה על פני קטלוגים הטרוגניים. בניגוד ל-Hive Metastore מסורתי, Gravitino מאחד קטלוגים קיימים מבלי להעתיק מטא-דאטה וחושף אותם באמצעות API REST מאוחד וממשק משתמש אינטרנטי מודרני, כך שמנועים כמו Trino, Spark, Flink ו-Doris יכולים לשלוף נתונים מאותה תצוגה לוגית.
אירוח עצמי של Gravitino על שרת VPS משלכם שומר על מידע רגיש כמו שושלת נתונים, הגדרות סכמה ומיפויי אישורים בתוך הסביבה שלכם ומונע את העלות החוזרת של שירותי מטא-דאטה מנוהלים. נקודת הקצה של קטלוג Iceberg REST המצורפת מוכנה לתמוך בטבלאות lakehouse באופן מיידי.
פיצ'רים עיקריים של Apache Gravitino
אגם מטאדאטה מאוחד
לאחד קטלוגי Iceberg, Hive, JDBC ומערכת קבצים מאחורי API REST יחיד ומרחב שמות תלת-שכבתי של metalake.catalog.schema.
Iceberg REST מובנה
מספק נקודת קצה של קטלוג Iceberg REST בפורט 9001 כך ש-Spark, Flink ו-Trino יוכלו לקרוא ולכתוב טבלאות Iceberg ללא שירות חיצוני.
UI אינטרנט מודרני
עיינו במטאלייקס, קטלוגים, סכמות וטבלאות, ערכו מאפיינים ובדקו שושלת מתוך קונסולת ווב מובנית — אין צורך בקונטיינר נוסף.
תאימות רב-מנועית
מחברי Trino, Spark, Flink, Doris ו-PyIceberg מדברים עם Gravitino כך שאותם מטא-דאטה מפעילים עומסי עבודה של SQL, אצווה וסטרימינג.
קטלוגים של ערכות קבצים ומודלים
מנהלת קבוצות קבצים לא מובנות ומטא-דאטה של מודלי ML לצד טבלאות, ומספקת לעומסי עבודה של AI ו-lakehouse מישור ממשל אחד.
למה להריץ את Apache Gravitino על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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