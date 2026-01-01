התקינו Unleash בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול פיצ'ר פלאג בקוד פתוח לפריסות תכונות בטוחות והדרגתיות בכל מחסנית טכנולוגית.
בחרו תוכנית VPS עבור Unleash
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Unleash
Unleash היא פלטפורמת ניהול פיצ'רים בקוד פתוח ברמת אנטרפרייז, הנתמכת על ידי צוותים בלמעלה מ-1,000 ארגונים. היא מפרידה בין פריסת קוד להפעלת פיצ'רים — פרוסו לייצור בכל עת והפעילו פיצ'רים באופן סלקטיבי עבור משתמשים ספציפיים, הפצות הדרגתיות, או סביבות דרך ממשק בקרה מבוסס ווב, ללא צורך בפריסה מחדש.
אירוח עצמי של Unleash שומר את כל הגדרות הדגלים ונתוני מיקוד המשתמשים בתוך התשתית שלכם. עם למעלה מ-15 SDKs רשמיים המכסים כל שפה ופריימוורק עיקריים, כל ארגון ההנדסה שלכם יכול לאמץ דגלי פיצ'רים עם זרימת עבודה עקבית — החל מבדיקות A/B ו-canary releases ועד למתגי השבתה חירום.
פיצ'רים עיקריים של Unleash
פריסות הדרגתיות
חשיפת תכונות לאחוז משתמשים הניתן להגדרה והרחבת הכיסוי בהדרגה, תוך איתור בעיות לפני שהן משפיעות על כולם.
15+ SDKs רשמיים
ערכות SDK נייטיב עבור Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android ועוד שומרות על הערכת פיצ'רים מהירה ומקומית.
מיקוד סביבה
שמרו על מצבי דגל עצמאיים לכל סביבה — פיתוח, סביבת ביניים, ייצור — ממישור בקרה יחיד מבלי לשכפל תצורה.
אסטרטגיות הפעלה
טרגט לפי מזהה משתמש, טווח כתובות IP, שם מארח, או שדות הקשר מותאמים אישית כדי לשלוט באופן מדויק מי רואה כל תכונה.
יומן ביקורת מלא
כל שינוי דגל מתועד עם שם מחבר וחותמת זמן, ומספק לכם היסטוריה מלאה לצורך איתור באגים ועמידה בתקנים.
למה להריץ את Unleash על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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