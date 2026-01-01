Unleash היא פלטפורמת ניהול פיצ'רים בקוד פתוח ברמת אנטרפרייז, הנתמכת על ידי צוותים בלמעלה מ-1,000 ארגונים. היא מפרידה בין פריסת קוד להפעלת פיצ'רים — פרוסו לייצור בכל עת והפעילו פיצ'רים באופן סלקטיבי עבור משתמשים ספציפיים, הפצות הדרגתיות, או סביבות דרך ממשק בקרה מבוסס ווב, ללא צורך בפריסה מחדש.

אירוח עצמי של Unleash שומר את כל הגדרות הדגלים ונתוני מיקוד המשתמשים בתוך התשתית שלכם. עם למעלה מ-15 SDKs רשמיים המכסים כל שפה ופריימוורק עיקריים, כל ארגון ההנדסה שלכם יכול לאמץ דגלי פיצ'רים עם זרימת עבודה עקבית — החל מבדיקות A/B ו-canary releases ועד למתגי השבתה חירום.