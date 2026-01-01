Serge הוא ממשק צ'אט בקוד פתוח להפעלת מודלים של שפות ממשפחת LLaMA באופן מקומי דרך llama.cpp, עם תמיכה מלאה ב-Alpaca, Vicuna, GPT4All, וכוונוני קהילה אחרים. הוא מאגד ממשק משתמש אינטרנטי של SvelteKit, בקאנד של FastAPI, ורישום מודלים מבוסס Redis לתוך קונטיינר יחיד, כך שתוכלו למשוך מודלי GGUF, לנהל שיחות צ'אט, ולכוונן פרמטרי הסקה מבלי לחבר מספר שירותים.

אירוח עצמי של Serge שומר כל הנחיה ותגובה ב-VPS שלכם — ללא API חיצוני, ללא טלמטריה, וללא עלויות לכל טוקן. הסקה מבוססת CPU בלבד עובדת ישר מהקופסה, מה שהופך אותה לדרך מעשית להפעלת LLMs פרטיים מבלי לשלם על זמן GPU בענן או להירשם לשירות AI של צד שלישי.