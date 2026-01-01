פרוסו Crontab UI בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק מבוסס אינטרנט לניהול משימות cron בבטחה עם ייבוא, ייצוא, גיבוי ואימות HTTP.
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מה אפשר לבנות עם Crontab UI
Crontab UI היא אפליקציית ווב בקוד פתוח מבוססת Node.js, שמחליפה עריכת crontab ידנית ומועדת לשגיאות בממשק ויזואלי ובטוח. הוספה, מחיקה, השהיה והפעלה מחדש של משימות דורשת לחיצה אחת, וכל שינוי מאומת לפני היישום, כך ששגיאת הקלדה לא תפיל יותר את כל המשימות המתוזמנות שלכם בבת אחת.
אירוח עצמי של Crontab UI על שרת VPS משלכם מעניק לכם לוח בקרה פרטי למאות משימות cron, עם יומני שגיאות לכל משימה, גיבויים אוטומטיים לפני פעולות מסוכנות, ואפשרויות ייבוא/ייצוא לשכפול אותו לוח זמנים על פני מספר מכונות. אימות HTTP בסיסי מובנה שומר על הממשק מוגן מבלי לדרוש שרת Reverse Proxy חיצוני או ספק זהויות.
פיצ'רים עיקריים של Crontab UI
עריכת עבודה בטוחה
הוספה, עריכה, השהיה, חידוש ומחיקה של משימות cron באמצעות ממשק משתמש מאומת במקום להסתכן בשגיאות תחביר בקובצי crontab גולמיים.
ייבוא וייצוא
ייבאו crontab קיים תוך שניות וייצאו את התצורה המלאה שלכם כדי לפרוס מחדש את אותו לוח זמנים במכונות אחרות ללא SSH.
גיבויים אוטומטיים
Crontab UI יוצרת גיבוי לפני כל ייבוא ומאפשרת לכם לצלם ולשחזר את המשימות שלכם לפי דרישה כדי להתאושש מטעויות.
יומני שגיאות לפי משימה
כל משימה מתוזמנת כותבת יומן שגיאות משלה, כדי שתוכלו לבדוק כשלים ולפתור בעיות מבלי לחפש ביומן מערכת משותף.
דיוור ו-הוקים
הגדירו התראות אימייל או קריאות חוזרות של webhook לכל משימה כדי להתריע בפני הצוות שלכם או להפעיל אוטומציה במורד הזרם לאחר כל הרצה.
אימות HTTP
הגנו על ממשק המשתמש של האתר באמצעות אימות בסיסי מובנה, כך שרק משתמשים מורשים יוכלו לצפות או לשנות את המשימות המתוזמנות שלכם.
למה להריץ את Crontab UI על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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