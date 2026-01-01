Crontab UI היא אפליקציית ווב בקוד פתוח מבוססת Node.js, שמחליפה עריכת crontab ידנית ומועדת לשגיאות בממשק ויזואלי ובטוח. הוספה, מחיקה, השהיה והפעלה מחדש של משימות דורשת לחיצה אחת, וכל שינוי מאומת לפני היישום, כך ששגיאת הקלדה לא תפיל יותר את כל המשימות המתוזמנות שלכם בבת אחת.

אירוח עצמי של Crontab UI על שרת VPS משלכם מעניק לכם לוח בקרה פרטי למאות משימות cron, עם יומני שגיאות לכל משימה, גיבויים אוטומטיים לפני פעולות מסוכנות, ואפשרויות ייבוא/ייצוא לשכפול אותו לוח זמנים על פני מספר מכונות. אימות HTTP בסיסי מובנה שומר על הממשק מוגן מבלי לדרוש שרת Reverse Proxy חיצוני או ספק זהויות.