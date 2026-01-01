פרוסו את RustDesk בהתקנה בלחיצה אחת.
שרת שולחן עבודה מרוחק בקוד פתוח המעניק לכם שליטה מלאה על גישה מאובטחת מרחוק ללא דמי מנוי או ניתוב נתונים דרך צדדים שלישיים.
בחרו תוכנית VPS עבור RustDesk
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם RustDesk
RustDesk היא פלטפורמת שולחן עבודה מרוחק בקוד פתוח, הבנויה ב-Rust, המספקת אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-TeamViewer ול-AnyDesk ללא מגבלות שימוש, הגבלות מושבים או עלויות רישוי חוזרות. היא פורסת שני רכיבי שרת — hbbs לניהול חיבורים ו-hbbr להעברה — המאפשרת חיבורי עמית-לעמית ישירים עם חזרה אוטומטית כאשר חומות אש מונעות ניתוב ישיר.
אירוח עצמי של שרת RustDesk פירושו שסשני הגישה המרוחקת שלכם לעולם אינם מנותבים דרך תשתית צד שלישי. מפתחות הצפנה, יומני חיבורים ומדיניות גישה נשארים בשליטתכם, מה שהופך אותה למתאימה לצוותי IT עם דרישות תאימות מחמירות.
פיצ'רים עיקריים של RustDesk
אין עמלות מנוי
מבטל את עלויות הרישוי לכל משתמש, האופייניות לפתרונות שולחן עבודה מרוחק מסחריים, מה שהופך אותו לחסכוני עבור צוותים צומחים.
הצפנה מקצה לקצה
כל ההפעלות המרוחקות מוצפנות, עם מפתחות קריפטוגרפיים המאוחסנים בשרת שלכם במקום אצל ספק מסחרי.
לקוחות חוצי פלטפורמות
אפליקציות לקוח זמינות עבור Windows, macOS, Linux, Android ו-iOS, ומאפשרות גישה מרחוק כמעט מכל מכשיר.
P2P עם גיבוי ריליי
מקים חיבורי עמית-לעמית ישירים לביצועים מיטביים, עם מעבר אוטומטי ל-relay כאשר NAT או חומות אש מתערבים.
גישה ללא השגחה
תומך בהפעלות מרוחקות ללא השגחה לניהול שרתים ותחזוקה מחוץ לשעות העבודה, מבלי לדרוש נוכחות אדם במחשב המרוחק.
למה להריץ את RustDesk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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