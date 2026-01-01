RustDesk היא פלטפורמת שולחן עבודה מרוחק בקוד פתוח, הבנויה ב-Rust, המספקת אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-TeamViewer ול-AnyDesk ללא מגבלות שימוש, הגבלות מושבים או עלויות רישוי חוזרות. היא פורסת שני רכיבי שרת — hbbs לניהול חיבורים ו-hbbr להעברה — המאפשרת חיבורי עמית-לעמית ישירים עם חזרה אוטומטית כאשר חומות אש מונעות ניתוב ישיר.

אירוח עצמי של שרת RustDesk פירושו שסשני הגישה המרוחקת שלכם לעולם אינם מנותבים דרך תשתית צד שלישי. מפתחות הצפנה, יומני חיבורים ומדיניות גישה נשארים בשליטתכם, מה שהופך אותה למתאימה לצוותי IT עם דרישות תאימות מחמירות.