התקינו Formbricks בלחיצה אחת.
פלטפורמת קוד פתוח לבניית סקרים ממוקדים במגוון ערוצים: בתוך האפליקציה, בקישורים, באתר ובאימייל.
בחרו תוכנית VPS עבור Formbricks
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Formbricks
Formbricks היא פלטפורמת ניהול חוויות בקוד פתוח, שנבנתה כחלופה לאירוח עצמי ל-Qualtrics ול-SurveyMonkey. צוותי מוצר ושיווק משתמשים בה לבניית סקרים שמגיעים למשתמשים בדיוק היכן שהם נמצאים — בתוך יישומי אינטרנט באמצעות JavaScript SDK, בדפי קישור עצמאיים, מוטמעים באתרי אינטרנט, או נשלחים באמצעות קמפיינים בדוא"ל. כל התגובות זורמות ללוח מחוונים מאוחד עם פילוח וסינון מובנים.
אירוח עצמי של Formbricks על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על כל תגובת סקר ופלח קהל, מבלי שהנתונים יעזבו את התשתית שלכם. המשתמש הראשון שיירשם לאחר הפריסה יהפוך למנהל המערכת, ללא פרטי התחברות ברירת מחדל להפצה. PostgreSQL ו-Valkey מוגדרים מראש ומוכנים לפעולה מההפעלה הראשונה.
פיצ'רים עיקריים של Formbricks
הפצה רב-ערוצית
הגיעו למשיבים באפליקציה באמצעות JavaScript SDK, בדפי קישורים ניתנים לשיתוף, מוטמעים באתרי אינטרנט, או באמצעות אימייל — כולם מנוהלים מלוח מחוונים אחד.
SDK מיקוד קהל יעד
הצגת סקרים לפלחי משתמשים ספציפיים בהתבסס על מאפיינים, אירועים מותאמים אישית, או פעולות קודמות שנרשמו באמצעות Formbricks SDK.
עורך הסתעפות לוגית
בנו סקרים מרובי שלבים עם לוגיקה מותנית, כללי דילוג וסוגי קלט מגוונים באמצעות עורך ויזואלי ללא קוד.
ניתוב תגובות אוטומטי
שלחו תגובות אוטומטית ל-Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, או n8n עם קבלת הגשות.
אנליטיקת הגשות
צפו בשיעורי השלמה, סיכומי תגובות והגשות בודדות ישירות בלוח המחוונים מבלי לייצא נתונים.
סקרים רב-לשוניים
פרוסו סקרים במספר שפות בו-זמנית מתצורת סקר אחת כדי להגיע לקהלים גלובליים.
למה להריץ את Formbricks על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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