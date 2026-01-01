Formbricks היא פלטפורמת ניהול חוויות בקוד פתוח, שנבנתה כחלופה לאירוח עצמי ל-Qualtrics ול-SurveyMonkey. צוותי מוצר ושיווק משתמשים בה לבניית סקרים שמגיעים למשתמשים בדיוק היכן שהם נמצאים — בתוך יישומי אינטרנט באמצעות JavaScript SDK, בדפי קישור עצמאיים, מוטמעים באתרי אינטרנט, או נשלחים באמצעות קמפיינים בדוא"ל. כל התגובות זורמות ללוח מחוונים מאוחד עם פילוח וסינון מובנים.

אירוח עצמי של Formbricks על ה-VPS שלכם מעניק לכם בעלות מלאה על כל תגובת סקר ופלח קהל, מבלי שהנתונים יעזבו את התשתית שלכם. המשתמש הראשון שיירשם לאחר הפריסה יהפוך למנהל המערכת, ללא פרטי התחברות ברירת מחדל להפצה. PostgreSQL ו-Valkey מוגדרים מראש ומוכנים לפעולה מההפעלה הראשונה.