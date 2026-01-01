Miniflux הוא קורא פידים RSS מינימליסטי ובעל עקרונות ברורים, שתוכנן סביב עיקרון אחד: לא להפריע ולאפשר לכם לקרוא. בנוי ב-Go ומגובה על ידי PostgreSQL, הוא מטפל בפידים מסוג RSS, Atom, RDF ו-JSON באמצעות ממשק נקי, מונחה מקלדת, ללא עומס מיותר או מורכבות מיותרת. עם למעלה מ-7,000 כוכבי GitHub, הוא צבר קהל עוקבים נאמן בקרב מפתחים ומשתמשים מודעי פרטיות שרוצים מהירות ללא עומס.

אירוח עצמי של Miniflux שומר על רשימת המנויים והרגלי הקריאה שלכם פרטיים לחלוטין. אין עוקבים של צד שלישי, אין פרופילאות התנהגותית, ואין שירות שניתן לסגור או לחסום בתשלום. אתם הבעלים של הפידים, המאמרים והיסטוריית הקריאה שלכם.