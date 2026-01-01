התקינו Miniflux בלחיצה אחת.
קורא RSS מינימליסטי בקוד פתוח, שנבנה ב-Go לצריכת פידים מהירה ונטולת הסחות דעת.
בחרו תוכנית VPS עבור Miniflux
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Miniflux
Miniflux הוא קורא פידים RSS מינימליסטי ובעל עקרונות ברורים, שתוכנן סביב עיקרון אחד: לא להפריע ולאפשר לכם לקרוא. בנוי ב-Go ומגובה על ידי PostgreSQL, הוא מטפל בפידים מסוג RSS, Atom, RDF ו-JSON באמצעות ממשק נקי, מונחה מקלדת, ללא עומס מיותר או מורכבות מיותרת. עם למעלה מ-7,000 כוכבי GitHub, הוא צבר קהל עוקבים נאמן בקרב מפתחים ומשתמשים מודעי פרטיות שרוצים מהירות ללא עומס.
אירוח עצמי של Miniflux שומר על רשימת המנויים והרגלי הקריאה שלכם פרטיים לחלוטין. אין עוקבים של צד שלישי, אין פרופילאות התנהגותית, ואין שירות שניתן לסגור או לחסום בתשלום. אתם הבעלים של הפידים, המאמרים והיסטוריית הקריאה שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Miniflux
גרידת טקסט מלאה
שולף מאמרים מלאים מפידים שמפרסמים רק תקצירים, כך שאתם תמיד קוראים את התוכן המלא מבלי לעזוב את הממשק.
ניווט מקלדת
קיצורי מקלדת מקיפים מאפשרים לכם לנווט בין פידים, לסמן כתבות כנקראות ולפתוח קישורים מבלי לגעת בעכבר.
אינטגרציות קריאה מאוחרת
שולח מאמרים ל-Pocket, ל-Wallabag, ל-Instapaper ו-ל-Pinboard בפעולה אחת לקריאה לא מקוונת מאוחר יותר.
API של לקוח צד שלישי
ממשקי API תואמי Fever ו-Google Reader מאפשרים לאפליקציות מובייל פופולריות כמו Reeder ו-NetNewsWire להתחבר למופע באירוח עצמי שלכם.
תמיכה בריבוי משתמשים
כל משתמש מקבל רשימת פידים עצמאית משלו, סטטוס קריאה והגדרות במופע שרת משותף יחיד.
למה להריץ את Miniflux על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.