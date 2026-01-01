התקינו Resilio Sync בלחיצה אחת.
סנכרון קבצים עמית לעמית בין מחשבים שולחניים, שרתים ומכשירים ניידים ללא מתווך ענן.
בחרו תוכנית VPS עבור Resilio Sync
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Resilio Sync
Resilio Sync הוא שירות סנכרון קבצים עמית לעמית המבוסס על פרוטוקול BitTorrent, ששוחרר במקור כ-BitTorrent Sync. הוא מעביר קבצים ישירות בין המכשירים שלכם דרך ערוץ P2P מוצפן, מבלי להעלות דבר לספק ענן — ה-VPS שלכם, מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים וטלפונים משתפים תיקייה על ידי החלפת מפתחות שיתוף קריפטוגרפיים, ולאחר מכן שומרים על סנכרון התיקייה ככל שהקבצים משתנים.
אירוח עצמי של Resilio Sync על VPS מעניק לכם עמית סנכרון פעיל תמיד שמחזיק את העותק הקנוני של התיקיות המשותפות שלכם, ומקבל שינויים נכנסים מכל מכשיר אחר בשיתוף בכל שעה ביום — ללא מגבלות רוחב פס, מגבלות גודל קבצים או עמלות חוזרות של סנכרון ענן מסחרי.
פיצ'רים עיקריים של Resilio Sync
סנכרון ישיר קצה לקצה
העברת קבצים מוצפנת בין המכשירים שלכם דרך ערוץ P2P — הנתונים שלכם לעולם לא יאוחסנו בשרת צד שלישי.
ללא הגבלת גודל קובץ
סנכרנו קבצים ותיקיות בכל גודל ללא מגבלות ענן מסחרי — רק שטח האחסון ורוחב הפס שלכם קובעים.
סנכרון סלקטיבי
בחרו לפי תיקייה אילו מכשירים יקבלו את התוכן המלא לעומת הזרמה לפי דרישה, כך שטלפונים לא יצטרכו לשקף ספריות שלמות.
שתפו מפתחות וקישורים
מצבי שיתוף בקריאה בלבד, קריאה-כתיבה, וקישור חד-פעמי מאפשרים לכם לשלוט בדיוק במה כל עמית מוזמן יכול לעשות עם תיקייה משותפת.
אפליקציות נייטיב בכל הפלטפורמות
לקוחות צד ראשון עבור מערכות Windows, macOS, Linux, iOS, Android ו-NAS פירושם שכל מכשיר מדבר את אותו פרוטוקול באופן טבעי.
למה להריץ את Resilio Sync על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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