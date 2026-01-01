Resilio Sync הוא שירות סנכרון קבצים עמית לעמית המבוסס על פרוטוקול BitTorrent, ששוחרר במקור כ-BitTorrent Sync. הוא מעביר קבצים ישירות בין המכשירים שלכם דרך ערוץ P2P מוצפן, מבלי להעלות דבר לספק ענן — ה-VPS שלכם, מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים וטלפונים משתפים תיקייה על ידי החלפת מפתחות שיתוף קריפטוגרפיים, ולאחר מכן שומרים על סנכרון התיקייה ככל שהקבצים משתנים.

אירוח עצמי של Resilio Sync על VPS מעניק לכם עמית סנכרון פעיל תמיד שמחזיק את העותק הקנוני של התיקיות המשותפות שלכם, ומקבל שינויים נכנסים מכל מכשיר אחר בשיתוף בכל שעה ביום — ללא מגבלות רוחב פס, מגבלות גודל קבצים או עמלות חוזרות של סנכרון ענן מסחרי.