התקינו את FlareSolverr בלחיצה אחת.
שרת פרוקסי שעוקף אוטומטית את הגנת Cloudflare ו-DDoS-GUARD לצורך גרידת נתונים מהאינטרנט וכלי אוטומציה למדיה.
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מה אפשר לבנות עם FlareSolverr
FlareSolverr הוא שרת פרוקסי ייעודי המשתמש ב-Chromium ללא ממשק משתמש כדי לפתור באופן אוטומטי אתגרי JavaScript, CAPTCHAs, ומנגנוני הגנה אחרים נגד בוטים המוטלים על ידי Cloudflare ו-DDoS-GUARD. הוא חושף API HTTP פשוט שכלים כמו Jackett ו-Prowlarr קוראים לו כדי לגשת לאתרים מוגנים ללא התערבות ידנית.
אירוח עצמי של FlareSolverr ב-VPS שלכם מבטיח משאבים ייעודיים לפעולות דפדפן ללא ממשק משתמש, זמינות 24/7 עבור ערימת אוטומציית המדיה שלכם, ושיעורי הצלחה טובים יותר באתגרי Cloudflare בהשוואה לכתובות IP ביתיות שסביר יותר שיסומנו או יוגבלו.
פיצ'רים עיקריים של FlareSolverr
עקיפת Cloudflare
פותר אוטומטית אתגרי JS של Cloudflare ובדיקות תקינות דפדפן, כך שכלים במורד הזרם יכולים לגשת לאתרים מוגנים ללא טיפול ידני.
HTTP API פשוט
חושף נקודת קצה (endpoint) פשוטה של REST שכל יישום יכול לקרוא לה כדי לנתב בקשות דרך פרוקסי פותר-אתגרים במאמץ אינטגרציה מינימלי.
ניהול הפעלות
שומר על הפעלות דפדפן מתמשכות באמצעות אחסון קובצי Cookie, כך שבקשות חוזרות לאותו אתר ימנעו פתרון אתגרים מחדש שלא לצורך.
Chromium ללא ממשק גרפי
משתמש במנוע דפדפן אמיתי כדי לפתור אתגרים שחוסמים לקוחות HTTP בסיסיים, ומשיג שיעורי הצלחה גבוהים יותר נגד מערכות מודרניות לזיהוי בוטים.
arr Stack תואם
נתמך באופן מובנה על ידי Jackett, Prowlarr, וכלים אחרים לאוטומציית מדיה כאפשרות פרוקסי מהשורה הראשונה עבור אינדקסרים המוגנים על ידי Cloudflare.
למה להריץ את FlareSolverr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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