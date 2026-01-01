FlareSolverr הוא שרת פרוקסי ייעודי המשתמש ב-Chromium ללא ממשק משתמש כדי לפתור באופן אוטומטי אתגרי JavaScript, CAPTCHAs, ומנגנוני הגנה אחרים נגד בוטים המוטלים על ידי Cloudflare ו-DDoS-GUARD. הוא חושף API HTTP פשוט שכלים כמו Jackett ו-Prowlarr קוראים לו כדי לגשת לאתרים מוגנים ללא התערבות ידנית.

אירוח עצמי של FlareSolverr ב-VPS שלכם מבטיח משאבים ייעודיים לפעולות דפדפן ללא ממשק משתמש, זמינות 24/7 עבור ערימת אוטומציית המדיה שלכם, ושיעורי הצלחה טובים יותר באתגרי Cloudflare בהשוואה לכתובות IP ביתיות שסביר יותר שיסומנו או יוגבלו.