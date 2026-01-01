PairDrop היא פלטפורמה מודרנית לשיתוף קבצים מבוססת רשת, שמביאה העברות בסגנון AirDrop לכל מכשיר ומערכת הפעלה. באמצעות טכנולוגיית WebRTC, קבצים עוברים ישירות מהשולח לנמען מבלי לגעת בשרת — ה-VPS רק מתאם את החיבור. פתחו את ממשק האינטרנט בכל מכשיר, ראו מי עוד נמצא ברשת, ושלחו קבצים בלחיצה אחת. ללא חשבונות, ללא אפליקציות, ללא מגבלות גודל.

אירוח עצמי של PairDrop מעניק לבית או למשרד שלכם מרכז שיתוף קבצים קבוע ונגיש תמיד, המוגן באמצעות HTTPS דרך Traefik. קבצים לעולם אינם עוברים דרך אחסון צד שלישי, העברות מתבצעות במהירויות רשת מקומיות מלאות, והגישה של אירוח עצמי פירושה שאין עלויות לקובץ או עלויות רוחב פס, ללא קשר לכמות שהצוות שלכם משתף.