התקנת PairDrop בלחיצה אחת.
אלטרנטיבה מבוססת דפדפן ל-AirDrop להעברות קבצים מיידיות בין מכשירים ברשת שלכם, ללא צורך בהתקנת אפליקציה.
בחרו תוכנית VPS עבור PairDrop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PairDrop
PairDrop היא פלטפורמה מודרנית לשיתוף קבצים מבוססת רשת, שמביאה העברות בסגנון AirDrop לכל מכשיר ומערכת הפעלה. באמצעות טכנולוגיית WebRTC, קבצים עוברים ישירות מהשולח לנמען מבלי לגעת בשרת — ה-VPS רק מתאם את החיבור. פתחו את ממשק האינטרנט בכל מכשיר, ראו מי עוד נמצא ברשת, ושלחו קבצים בלחיצה אחת. ללא חשבונות, ללא אפליקציות, ללא מגבלות גודל.
אירוח עצמי של PairDrop מעניק לבית או למשרד שלכם מרכז שיתוף קבצים קבוע ונגיש תמיד, המוגן באמצעות HTTPS דרך Traefik. קבצים לעולם אינם עוברים דרך אחסון צד שלישי, העברות מתבצעות במהירויות רשת מקומיות מלאות, והגישה של אירוח עצמי פירושה שאין עלויות לקובץ או עלויות רוחב פס, ללא קשר לכמות שהצוות שלכם משתף.
פיצ'רים עיקריים של PairDrop
עמית לעמית באמצעות WebRTC
קבצים מועברים ישירות בין התקנים במהירות רשת מלאה — השרת רק מתווך את החיבור, כך שהנתונים שלכם לעולם לא יושבים באחסון ביניים.
אין צורך בהתקנה
עובד בכל דפדפן מודרני ב-Windows, macOS, Linux, iOS, ו-Android — משתמשים פשוט מבקרים ב-URL ומתחילים לשתף באופן מיידי.
גילוי התקנים אוטומטי
התקנים באותה רשת מופיעים אוטומטית בממשק, מה שמקל על בחירת נמען מבלי להקליד כתובות או קודי צימוד.
ללא הגבלת קבצים
PairDrop אינה מטילה הגבלות על גודל קבצים או מסנני סוג, כך שאתם יכולים לשתף כל דבר, החל מקטעי טקסט קטנים ועד קובצי וידאו גדולים, ללא צורך בפתרונות עוקפים.
שיוך קוד QR
סרוק קוד QR כדי לחבר מכשירים ניידים באופן מיידי, ובכך לבטל את הצורך להקליד כתובות רשת בעת שיתוף בין טלפונים למחשבים.
למה להריץ את PairDrop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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