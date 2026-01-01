פרוסו QloApps בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת קוד פתוח לניהול והזמנות מלונות, הכוללת מערכת לניהול נכסים, מנוע הזמנות, ו-אתר אינטרנט למלונות.
בחרו תוכנית VPS עבור QloApps
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם QloApps
QloApps היא פלטפורמת מסחר למלונות בקוד פתוח וחינמית, המשלבת מערכת לניהול נכסים (Property Management System), מנוע הזמנות ישיר ואתר מלון הפונה ללקוחות, בהתקנה אחת. מלונאים יכולים לנהל מלאי חדרים, תעריפים, מיסים והזמנות מלוח מחוונים אחד, תוך קבלת הזמנות ישירות באתר שלהם מבלי לשלם עמלה לפורטלים של צד שלישי.
אירוח עצמי של QloApps על גבי VPS משלכם שומר על נתוני אורחים, רישומי תשלומים והיסטוריית הזמנות תחת שליטתכם המלאה, מבטל עמלות לפי הזמנה הנפוצות בשירותי הזמנות מתארחים, ומאפשר לכם להתאים אישית את תהליך ההזמנה, העיצוב והמשרד האחורי (back-office) כך שיתאימו לאופן שבו הנכס שלכם פועל בפועל.
פיצ'רים עיקריים של QloApps
מנוע הזמנות ישיר
קבלו הזמנות ישירות באתר המלון שלכם עם זמינות בזמן אמת, תוכניות תעריפים ואישורים מיידיים — ללא עמלה לפורטלים של צד שלישי.
ניהול נכסים
נהלו חדרים, סוגי חדרים, תוכניות תעריפים, תמחור עונתי, מיסים ו-מלאי ממערכת ניהול אחורית אחת הבנויה סביב תהליכי עבודה אמיתיים של בתי מלון.
תמיכה בריבוי מלונות
הפעילו מספר נכסים מהתקנה אחת עם חדרים לכל מלון, תעריפים, הרשאות צוות ודיווח מאוחד בכל הקבוצה.
אתר מלון מובנה
השיקו אתר אינטרנט למלון ממוקד לקוח, עם רשימת חדרים, גלריה, ביקורות ודפי יצירת קשר, ישר מהקופסה — ללא מערכת CMS נפרדת לתחזוקה.
מודולים ו-תוספים
הרחיבו את תהליכי ההזמנה עם שערי תשלום, מנהלי ערוצים ומודולי שיווק מתוך שוק האפליקציות של QloApps, מבלי לשנות את קוד הליבה.
רב-לשוני ו-מטבע
אפשרו לארח אורחים בינלאומיים עם תמיכה מובנית בריבוי שפות וריבוי מטבעות, הניתנת להגדרה לכל שוק מלוח הבקרה של המנהל.
למה להריץ את QloApps על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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