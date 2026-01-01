QloApps היא פלטפורמת מסחר למלונות בקוד פתוח וחינמית, המשלבת מערכת לניהול נכסים (Property Management System), מנוע הזמנות ישיר ואתר מלון הפונה ללקוחות, בהתקנה אחת. מלונאים יכולים לנהל מלאי חדרים, תעריפים, מיסים והזמנות מלוח מחוונים אחד, תוך קבלת הזמנות ישירות באתר שלהם מבלי לשלם עמלה לפורטלים של צד שלישי.

אירוח עצמי של QloApps על גבי VPS משלכם שומר על נתוני אורחים, רישומי תשלומים והיסטוריית הזמנות תחת שליטתכם המלאה, מבטל עמלות לפי הזמנה הנפוצות בשירותי הזמנות מתארחים, ומאפשר לכם להתאים אישית את תהליך ההזמנה, העיצוב והמשרד האחורי (back-office) כך שיתאימו לאופן שבו הנכס שלכם פועל בפועל.