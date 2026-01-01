התקינו Pastefy בלחיצה אחת.
pastebin באחסון עצמי עם הדגשת תחביר עבור יותר מ-100 שפות, ארגון תיקיות, הגנה באמצעות סיסמה, ו-REST API לגישה תכנותית.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Pastefy
Pastefy היא פלטפורמת pastebin באחסון עצמי שמספקת למפתחים ולצוותים אלטרנטיבה פרטית ועשירה בתכונות לשירותי שיתוף קוד ציבוריים. עם הדגשת תחביר עבור למעלה מ-100 שפות תכנות, ארגון תיקיות לאוספי קטעים, קטעים מוגנים בסיסמה ותפוגה הניתנת להגדרה, היא מכסה כל תרחיש של שיתוף קוד מבלי לשלוח תוכן רגיש לשרתי צד שלישי. REST API מאפשר יצירה תכנותית של קטעים מצינורות CI, עורכים וסקריפטים של אוטומציה.
אירוח עצמי של Pastefy על ה-VPS שלכם שומר מפתחות API, אישורי מסד נתונים, תצורות פנימיות ולוגיקה קניינית לחלוטין בתוך התשתית שלכם. אתם מבטלים את מגבלות הגודל והקצב של שירותי pastebin ציבוריים ומקבלים את היכולת לאכוף מדיניות שמירת נתונים מותאמת אישית העונה על דרישות האבטחה והתאימות של הארגון שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Pastefy
הדגשת תחביר
תומך ביותר מ-100 שפות תכנות וסימון עם הדגשה מדויקת, ובכך הופך קוד מורכב לקריא במהלך סקירות, סשנים של דיבוג ותכנות בזוגות.
הדבקות מוגנות בסיסמה
נעלו קטעי קוד רגישים באמצעות סיסמה, כך שרק נמענים מורשים יוכלו לצפות בפרטי התחברות, קובצי תצורה או קוד קנייני המשותף במהלך פתרון בעיות.
ארגון תיקיות
קבצו קטעי קוד קשורים לתיקיות ותחזקו אוספים מנוהלים של תבניות לשימוש חוזר, דוגמאות תצורה ויישומי ייחוס.
תפוגת פסט
הגדירו זמני תפוגה כך שמידע רגיש לניפוי באגים, אסימונים זמניים ויומני אירועים יוסרו אוטומטית מבלי לדרוש ניקוי ידני.
גישת REST API
צרו ואחזרו קטעי קוד באופן פרוגרמטי מצינורות CI/CD, תוספי עורך, וסקריפטים לאוטומציה באמצעות API REST פשוט.
למה להריץ את Pastefy על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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