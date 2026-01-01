Pastefy היא פלטפורמת pastebin באחסון עצמי שמספקת למפתחים ולצוותים אלטרנטיבה פרטית ועשירה בתכונות לשירותי שיתוף קוד ציבוריים. עם הדגשת תחביר עבור למעלה מ-100 שפות תכנות, ארגון תיקיות לאוספי קטעים, קטעים מוגנים בסיסמה ותפוגה הניתנת להגדרה, היא מכסה כל תרחיש של שיתוף קוד מבלי לשלוח תוכן רגיש לשרתי צד שלישי. REST API מאפשר יצירה תכנותית של קטעים מצינורות CI, עורכים וסקריפטים של אוטומציה.

אירוח עצמי של Pastefy על ה-VPS שלכם שומר מפתחות API, אישורי מסד נתונים, תצורות פנימיות ולוגיקה קניינית לחלוטין בתוך התשתית שלכם. אתם מבטלים את מגבלות הגודל והקצב של שירותי pastebin ציבוריים ומקבלים את היכולת לאכוף מדיניות שמירת נתונים מותאמת אישית העונה על דרישות האבטחה והתאימות של הארגון שלכם.