Deploy Code-Server in one click installation.
Full Visual Studio Code running in your browser, accessible from any device with extensions, terminal, and Git support.
בחרו תוכנית VPS עבור Code-Server
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Code-Server
Code-Server runs Visual Studio Code entirely in your browser, giving you a complete professional development environment accessible from any device with a web connection. Built on Microsoft's open-source VS Code project, it provides an identical editing experience to the desktop application — full extension marketplace, integrated terminal, IntelliSense, and debugger — all hosted on your own server.
Self-hosting Code-Server on a VPS means your source code and credentials stay on your infrastructure rather than a local device. Intensive builds and tests run on server-grade resources instead of draining laptop battery, and your environment remains available 24/7 from anywhere. A single URL and password give you instant access to a consistent, fully configured workspace across every device you use.
פיצ'רים עיקריים של Code-Server
Full VS Code experience
Access the complete Visual Studio Code interface in the browser, including themes, keybindings, and the full extension marketplace.
Integrated terminal
Run build commands, Git operations, and shell scripts directly from the editor without switching windows or SSH clients.
Server-side compute
Heavy compilation, testing, and linting run on VPS resources, keeping local devices fast and extending battery life.
Remote accessibility
Access your development environment from any browser on any device — laptop, tablet, or borrowed computer — without setup.
Persistent workspace
Projects, installed extensions, and settings are stored in a persistent volume and survive container updates unchanged.
למה להריץ את Code-Server על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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