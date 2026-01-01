התקינו HandBrake בלחיצה אחת.
ממיר וידאו בקוד פתוח, נגיש מכל דפדפן, עם המרת אצווה ועיבוד אוטומטי של תיקיות מעקב.
בחרו תוכנית VPS עבור HandBrake
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם HandBrake
HandBrake הוא ממיר הווידאו בקוד פתוח הנפוץ ביותר, המסוגל להמיר כמעט כל פורמט וידאו לפורמטים מודרניים ותואמים באופן נרחב כמו MP4 ו-MKV. פריסה זו מריצה את HandBrake בתוך קונטיינר Docker ומזרמת את הממשק הגרפי המלא שלו לדפדפן שלכם באמצעות noVNC — אין צורך בהתקנת דסקטופ. אתם מקבלים את ממשק HandBrake המלא עם כל הגדרות הקידוד המוגדרות מראש, תמיכה בכתוביות, סמני פרקים ואפשרויות האצת חומרה, הנגיש מכל מכשיר עם דפדפן מודרני.
הקונטיינר כולל תכונת תיקיית מעקב שממירה אוטומטית כל קבצי וידאו שאתם משליכים לתיקיית הקלט המיועדת, מה שהופך את הפעלת עבודות אצווה ללא השגחה ב-VPS שלכם לפשוטה.
פיצ'רים עיקריים של HandBrake
GUI מבוסס דפדפן
ממשק שולחן העבודה המלא של HandBrake מוזרם ישירות לדפדפן שלכם באמצעות noVNC — גשו אליו מכל מקום מבלי להתקין שום תוכנה באופן מקומי.
תיקיית מעקב אוטומטית
קובצי הממוקמים בתיקיית המעקב מתווספים אוטומטית לתור ומומרים ברקע, מה שמאפשר עיבוד אצווה ללא השגחה וללא התערבות ידנית.
תמיכה בפורמטים נרחבים
מקבל כמעט כל פורמט וידאו מקור וממיר ל-MP4, MKV או WebM עם שליטה מדויקת על קודקים, קצבי סיביות, רזולוציה ורצועות שמע.
הגדרות קידוד קבועות מראש
עשרות הגדרות קבועות מראש מיועדות למכשירים ספציפיים ולרמות איכות – מפרופילים מותאמים לסטרימינג ועד קידודים איכותיים לארכיון – המפחיתות את זמן ההגדרה.
תמיכה בכתוביות ופרקים
ייבאו, צרבו או העבירו רצועות כתוביות וסמני פרקים במהלך ההמרה, תוך שמירה על מטא-דאטה מקובץ המקור המקורי.
למה להריץ את HandBrake על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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