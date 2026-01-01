HandBrake הוא ממיר הווידאו בקוד פתוח הנפוץ ביותר, המסוגל להמיר כמעט כל פורמט וידאו לפורמטים מודרניים ותואמים באופן נרחב כמו MP4 ו-MKV. פריסה זו מריצה את HandBrake בתוך קונטיינר Docker ומזרמת את הממשק הגרפי המלא שלו לדפדפן שלכם באמצעות noVNC — אין צורך בהתקנת דסקטופ. אתם מקבלים את ממשק HandBrake המלא עם כל הגדרות הקידוד המוגדרות מראש, תמיכה בכתוביות, סמני פרקים ואפשרויות האצת חומרה, הנגיש מכל מכשיר עם דפדפן מודרני.

הקונטיינר כולל תכונת תיקיית מעקב שממירה אוטומטית כל קבצי וידאו שאתם משליכים לתיקיית הקלט המיועדת, מה שהופך את הפעלת עבודות אצווה ללא השגחה ב-VPS שלכם לפשוטה.