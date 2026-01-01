Keila היא פלטפורמת קוד פתוח לניוזלטרים ושיווק בדוא"ל שמאפשרת לכם לגדול, לפלח ולהגיע לרשימת המנויים שלכם מבלי להיות תלויים ב-Mailchimp, Brevo או שירותי SaaS מסחריים אחרים. הבנויה ב-Elixir ו-Phoenix לאספקה גבוהה ותפוקה מקבילית, היא מספקת עורך נקי של גרירה ושחרור, קמפיינים אוטומטיים, בדיקות A/B, פילוח מנויים ותהליכי אישור הצטרפות כפולה — הכל מגובה על ידי ספק ה-SMTP שלכם, כך שאתם שומרים על שליטה מלאה במוניטין השליחה ובנתוני אנשי הקשר.

אירוח עצמי של Keila על ה-VPS שלכם מעניק לניוזלטרים, מוציאים לאור עצמאיים ועסקים קטנים מנויים ללא הגבלה ושליחות ללא הגבלה ללא תמחור לפי איש קשר שמתייקר באופן כואב מעבר לכמה אלפי קוראים. חברו כל ספק SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, או postfix משלכם — ותהיו הבעלים של כל מערכת יחסים עם מנוי.