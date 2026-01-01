פרוסו Keila בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניוזלטר ושיווק בדוא"ל בקוד פתוח, שנבנתה כחלופה באירוח עצמי ל-Mailchimp, Brevo ו-Sendinblue.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Keila
Keila היא פלטפורמת קוד פתוח לניוזלטרים ושיווק בדוא"ל שמאפשרת לכם לגדול, לפלח ולהגיע לרשימת המנויים שלכם מבלי להיות תלויים ב-Mailchimp, Brevo או שירותי SaaS מסחריים אחרים. הבנויה ב-Elixir ו-Phoenix לאספקה גבוהה ותפוקה מקבילית, היא מספקת עורך נקי של גרירה ושחרור, קמפיינים אוטומטיים, בדיקות A/B, פילוח מנויים ותהליכי אישור הצטרפות כפולה — הכל מגובה על ידי ספק ה-SMTP שלכם, כך שאתם שומרים על שליטה מלאה במוניטין השליחה ובנתוני אנשי הקשר.
אירוח עצמי של Keila על ה-VPS שלכם מעניק לניוזלטרים, מוציאים לאור עצמאיים ועסקים קטנים מנויים ללא הגבלה ושליחות ללא הגבלה ללא תמחור לפי איש קשר שמתייקר באופן כואב מעבר לכמה אלפי קוראים. חברו כל ספק SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, או postfix משלכם — ותהיו הבעלים של כל מערכת יחסים עם מנוי.
פיצ'רים עיקריים של Keila
עורך Drag-and-Drop
עורך ניוזלטר ויזואלי עם בלוקים לשימוש חוזר, העלאת תמונות ותצוגה מקדימה חיה הופך את עיצוב הקמפיינים לנגיש עבור מי שאינם מפתחים.
פילוח מנויים
הגדירו פלחים בהתבסס על תגי מנוי, שדות מותאמים אישית או דפוסי פעילות, ולאחר מכן שלחו קמפיינים ממוקדים לפלחי קהל ספציפיים.
אישור הצטרפות דו-שלבית
זרימת אישור מובנית אוכפת אישור כפול כברירת מחדל, מגינה על מוניטין השולח ומבטיחה עמידה בדרישות CAN-SPAM ו-GDPR.
הביאו SMTP משלכם
חברו כל ספק SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, או שרת ה-postfix שלכם — ותהנו משליטה מלאה על יכולת המסירה ומוניטין השולח.
אנליטיקה של פתיחות וקליקים
מעקב אחר פתיחות והקלקות לכל קמפיין, יחד עם שיעורי ביטול הרשמה ודיווחי החזרות, מסייע לחדד את שורות הנושא והתוכן לאורך זמן.
API ו-webhooks
אינטגרציית REST API ו-webhook מלאה מאפשרת לכם לסנכרן מנויים ממערכות CRM חיצוניות, מסחר אלקטרוני, או טפסי הרשמה באופן אוטומטי.
למה להריץ את Keila על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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