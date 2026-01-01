התקינו את MaxKB בלחיצה אחת.
פלטפורמת RAG בקוד פתוח לבניית סוכני בסיס ידע מבוססי AI מהמסמכים וממקורות הנתונים שלכם.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MaxKB
MaxKB היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית סוכני בסיס ידע ארגוניים מבוססי AI, המופעלים על ידי Retrieval-Augmented Generation (RAG). היא מעבדת קובצי PDF, Word, Excel, Markdown ו-HTML להטמעות וקטוריות ומחברת אותם לבחירתכם של LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, או מודל מקומי. מנוע זרימת עבודה ויזואלי מאפשר לצוותים לפרוס סוכני שאלות ותשובות חכמים ללא כתיבת קוד.
אירוח עצמי של MaxKB על גבי VPS משלכם שומר על מסמכים קנייניים, אינטראקציות עם לקוחות וידע עסקי באופן מלא בתוך התשתית שלכם, מבטל עלויות ענן לפי שאילתה תוך מתן שליטה מלאה על בחירת המודל ופרטיות הנתונים.
פיצ'רים עיקריים של MaxKB
שאלות ותשובות מבוססות RAG
מעבדת באופן אוטומטי מסמכים להטמעות וקטוריות, כדי לספק תשובות מדויקות ומבוססות מקור לשאילתות מורכבות.
קליטת רב-פורמט
מייבא קובצי PDF, Word, Excel, Markdown, HTML וטקסט רגיל — בתוספת סריקת אינטרנט לבניית מאגרי ידע מתוכן מקוון.
גמישות מודל
עובד עם OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, ו-מודלים באירוח מקומי, כך שתוכלו לבחור את ההתאמה הטובה ביותר מבחינת עלות ופרטיות.
מנוע זרימת עבודה ויזואלי
לתזמר תהליכי AI מרובי שלבים ולשלב סוכנים במערכות שירות לקוחות או משאבי אנוש ללא כתיבת קוד.
שילוב API
REST API מלא וקטעי קוד להטמעה מאפשרים בקלות להוסיף את מסייע ה-AI לכל אתר או אפליקציה קיימים.
למה להריץ את MaxKB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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