MaxKB היא פלטפורמת קוד פתוח לבניית סוכני בסיס ידע ארגוניים מבוססי AI, המופעלים על ידי Retrieval-Augmented Generation (RAG). היא מעבדת קובצי PDF, Word, Excel, Markdown ו-HTML להטמעות וקטוריות ומחברת אותם לבחירתכם של LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, או מודל מקומי. מנוע זרימת עבודה ויזואלי מאפשר לצוותים לפרוס סוכני שאלות ותשובות חכמים ללא כתיבת קוד.

אירוח עצמי של MaxKB על גבי VPS משלכם שומר על מסמכים קנייניים, אינטראקציות עם לקוחות וידע עסקי באופן מלא בתוך התשתית שלכם, מבטל עלויות ענן לפי שאילתה תוך מתן שליטה מלאה על בחירת המודל ופרטיות הנתונים.