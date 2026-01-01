התקינו Vault בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול סודות בסטנדרט תעשייתי לאחסון, גישה וסיבוב מאובטחים של אישורים ותעודות רגישים.
בחרו תוכנית VPS עבור Vault
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Vault
HashiCorp Vault היא פלטפורמת ניהול סודות מבוססת זהויות, המרכזת שליטה על נתונים רגישים — מפתחות API, סיסמאות מסדי נתונים, אישורים ואסימונים — בכל התשתית שלכם. במקום לפזר פרטי גישה בקובצי תצורה ומשתני סביבה, Vault מספקת מקור יחיד ומהימן עם תיעוד ביקורת מלא של כל אירוע גישה.
Vault תומכת בסודות דינמיים שנוצרים לפי דרישה ומבוטלים אוטומטית לאחר שימוש, מה שמפחית באופן דרמטי את החשיפה מפרטי גישה שדלפו או בעלי אורך חיים ארוך. אירוח עצמי של Vault על גבי VPS שומר על תשתית הסודות שלכם בשליטה מלאה שלכם — אף ספק ענן אינו יכול לגשת למפתחות שלכם, ליומני הביקורת, או ליישומים שהם מגנים.
פיצ'רים עיקריים של Vault
סודות דינמיים
צרו אישורי גישה קצרי-חיים למסדי נתונים ושירותי ענן לפי דרישה — מבוטלים אוטומטית לאחר זמן חיים (TTL) הניתן להגדרה, ובכך מבטלים את הסיכון מפרטי גישה ארוכי-חיים שדלפו.
הצפנה כשירות
הצפינו ופענחו נתוני יישומים באמצעות ה-Vault API מבלי לנהל מפתחות קריפטוגרפיים באופן ישיר, תוך שמירה על נתונים רגישים מוגנים וללא שינויים בשכבת האחסון שלכם.
רישום ביקורת מלא
כל קריאה, כתיבה ומחיקה של סוד מתועדת עם פרטי זהות מלאים וחותמת זמן, ובכך מספקת תיעוד בלתי ניתן לשינוי לביקורות תאימות וחקירות אירועים.
שיטות אימות מרובות
אמתו באמצעות אסימונים, AppRole, GitHub, AWS IAM, או חשבונות שירות של Kubernetes, ושילוב Vault בקווי הצינור הקיימים שלכם לזהות ופריסה.
החכרת סודות ו-TTLs
סודות מונפקים עם ערכי תוקף, וניתן לחדשם או לבטלם באופן תכנותי, מה שמעניק לכם שליטה מפורטת על מחזור החיים של כל אישור ש-Vault מנהל.
למה להריץ את Vault על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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