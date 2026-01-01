HashiCorp Vault היא פלטפורמת ניהול סודות מבוססת זהויות, המרכזת שליטה על נתונים רגישים — מפתחות API, סיסמאות מסדי נתונים, אישורים ואסימונים — בכל התשתית שלכם. במקום לפזר פרטי גישה בקובצי תצורה ומשתני סביבה, Vault מספקת מקור יחיד ומהימן עם תיעוד ביקורת מלא של כל אירוע גישה.

Vault תומכת בסודות דינמיים שנוצרים לפי דרישה ומבוטלים אוטומטית לאחר שימוש, מה שמפחית באופן דרמטי את החשיפה מפרטי גישה שדלפו או בעלי אורך חיים ארוך. אירוח עצמי של Vault על גבי VPS שומר על תשתית הסודות שלכם בשליטה מלאה שלכם — אף ספק ענן אינו יכול לגשת למפתחות שלכם, ליומני הביקורת, או ליישומים שהם מגנים.