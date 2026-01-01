KitchenOwl היא אפליקציית קוד פתוח באחסון עצמי לרשימת קניות, מתכונים ותכנון ארוחות למשקי בית. ה-backend של Flask משתלב עם ממשק משתמש (UI) מבוסס Flutter לאינטרנט ולמובייל, כדי לשמור על רשימות קניות, מלאי מזווה ומתכונים שמורים מסונכרנים בזמן אמת בכל המכשירים של בני הבית — טלפונים בחנות, טאבלטים במטבח, מחשבים ניידים בכל מקום אחר.

אירוח עצמי של KitchenOwl ב-VPS משלכם שומר על הרגלי קניות, אוספי מתכונים ושגרות ביתיות בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום SaaS (תוכנה כשירות) ברמה חינמית שמייצר רווח מנתוני רכישות של צרכנים. הפריסה בקונטיינר יחיד מגיעה עם SQLite לשימוש במשאבים נמוכים, תומכת במשקי בית ומתכונים ללא הגבלה, ומשתלבת עם אפליקציות מובייל ב-iOS וב-Android לעריכת רשימות בחנות.