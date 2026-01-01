התקינו את KitchenOwl בלחיצה אחת.
רשימת קניות משותפת, מנהל מתכונים ומתכנן ארוחות מתארחים עצמאית, ששומרים על סנכרון בין כל בני הבית מכל מכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור KitchenOwl
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם KitchenOwl
KitchenOwl היא אפליקציית קוד פתוח באחסון עצמי לרשימת קניות, מתכונים ותכנון ארוחות למשקי בית. ה-backend של Flask משתלב עם ממשק משתמש (UI) מבוסס Flutter לאינטרנט ולמובייל, כדי לשמור על רשימות קניות, מלאי מזווה ומתכונים שמורים מסונכרנים בזמן אמת בכל המכשירים של בני הבית — טלפונים בחנות, טאבלטים במטבח, מחשבים ניידים בכל מקום אחר.
אירוח עצמי של KitchenOwl ב-VPS משלכם שומר על הרגלי קניות, אוספי מתכונים ושגרות ביתיות בתוך תשתית שאתם שולטים בה, במקום SaaS (תוכנה כשירות) ברמה חינמית שמייצר רווח מנתוני רכישות של צרכנים. הפריסה בקונטיינר יחיד מגיעה עם SQLite לשימוש במשאבים נמוכים, תומכת במשקי בית ומתכונים ללא הגבלה, ומשתלבת עם אפליקציות מובייל ב-iOS וב-Android לעריכת רשימות בחנות.
פיצ'רים עיקריים של KitchenOwl
רשימות קניות משותפות
רשימות קניות מסונכרנות בזמן אמת בין טלפונים, טאבלטים ומחשבים ניידים, כך שכולם יראו את אותה רשימה בעת קניות או תכנון.
מתכונים ותכנון ארוחות
שמרו מתכונים (או ייבאו אותם מכתובות אתרים), תכננו ארוחות ביומן, וצרו רשימת קניות אוטומטית ממתכונים נבחרים.
מעקב מזווה
עקבו אחר פריטים קיימים, כך שתכנון הארוחות יוכל להפחית אותם מרשימת הקניות שנוצרה ולמנוע רכישות כפולות.
משקי בית מרובים
הפעילו משקי בית נפרדים במופע יחיד, כל אחד עם רשימות, מתכונים וחברים מבודדים, עבור בתים משותפים או משפחה מורחבת.
אפליקציות iOS ו-Android
אפליקציות מובייל מקוריות מתחברות להתקנה העצמאית שלכם עבור עדכוני רשימה מהירים, קניות אופליין, והזנת פריטים בסגנון ברקוד.
הצעות חכמות
הצעות לפריטים ומיון חכם לפי מעברים מזרזים את יצירת הרשימות על ידי למידת הפריטים שמשק הבית שלכם נוטה לקנות יחד.
למה להריץ את KitchenOwl על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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