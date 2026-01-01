Apache SkyWalking הוא פרויקט חבר ב-CNCF המספק נראות מקצה לקצה עבור מערכות מבוזרות ומבוססות ענן. הוא אוסף עקבות מבוזרות, מדדי שירות, קורלציית לוגים ופרופיילינג רציף באמצעות eBPF — ומעניק לצוותי הנדסה תצוגה אחידה של כל המערך שלהם מבלי לחבר יחד כלים נפרדים. מפות הטופולוגיה וההתראות המובנות מאפשרות לזהות בקלות נקודות חמות של השהיה, כשלים בתלות וחריגות לפני שהן מסלימות.

פריסה זו משלבת את שרת ה-OAP של SkyWalking עם BanyanDB, מנוע אחסון סדרות הזמן המקורי של SkyWalking, ומבטלת את הצורך ב-Elasticsearch חיצוני או במסד נתונים אחר. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני הטלמטריה שלכם — מטעני עקבות, מדדי ביצועי שירות ותוצאות פרופיילינג נשארים במלואם בתשתית שלכם ללא תמחור לפי Span.