Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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מה אפשר לבנות עם Apache SkyWalking
Apache SkyWalking הוא פרויקט חבר ב-CNCF המספק נראות מקצה לקצה עבור מערכות מבוזרות ומבוססות ענן. הוא אוסף עקבות מבוזרות, מדדי שירות, קורלציית לוגים ופרופיילינג רציף באמצעות eBPF — ומעניק לצוותי הנדסה תצוגה אחידה של כל המערך שלהם מבלי לחבר יחד כלים נפרדים. מפות הטופולוגיה וההתראות המובנות מאפשרות לזהות בקלות נקודות חמות של השהיה, כשלים בתלות וחריגות לפני שהן מסלימות.
פריסה זו משלבת את שרת ה-OAP של SkyWalking עם BanyanDB, מנוע אחסון סדרות הזמן המקורי של SkyWalking, ומבטלת את הצורך ב-Elasticsearch חיצוני או במסד נתונים אחר. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני הטלמטריה שלכם — מטעני עקבות, מדדי ביצועי שירות ותוצאות פרופיילינג נשארים במלואם בתשתית שלכם ללא תמחור לפי Span.
פיצ'רים עיקריים של Apache SkyWalking
Distributed Tracing
לוכד מעקבי בקשות מלאים על פני מיקרו-שירותים עם הפצת הקשר אוטומטית, חושף תלויות שירות ופירוט זמני השהיה לכל פעולה.
eBPF פרופיילינג
פרופיילינג מתמשך של CPU וזיכרון באמצעות eBPF בודק את התהליך הפועל ללא שינויים בקוד, ומאתר נקודות חמות בסביבת ייצור ללא תקורה של דגימה.
מפות טופולוגיית שירות
דיאגרמות טופולוגיה בזמן אמת שנוצרות באופן אוטומטי מציגות קשרי קריאה, שיעורי שגיאות ותפוקה בין כל שירות בארכיטקטורה שלכם.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
למה להריץ את Apache SkyWalking על Hostinger
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הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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