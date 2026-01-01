Indico היא פלטפורמת ניהול אירועים עשירה בתכונות שנוצרה ב-CERN — מקום הולדתה של ה-Web — כדי לתאם הכל, מסמינרים קטנים ועד כנסים מדעיים גלובליים עם אלפי משתתפים. היא מטפלת בהגשת תקצירים וסקירת עמיתים, סדר יום מרובה מסלולים, פרסום מאמרים, הזמנת חדרים, הרשמה, תשלום והדפסת תגים במערכת משולבת אחת.

אירוח עצמי של Indico על ה-VPS שלכם שומר נתונים רגישים של משתתפים, תקצירים והגשות אקדמיות על תשתית שאתם שולטים בה, מונע עמלות SaaS לכל אירוע עבור כנסים גדולים, ומאפשר לכם להתאים אישית ערכות נושא, תוספים ואימות כדי להתאים לדרישות המוסדיות.