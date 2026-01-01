התקינו את Indico בלחיצה אחת.
מערכת לניהול כנסים ואירועים בקוד פתוח, שנבנתה ב-CERN עבור קהילות אקדמיות ומדעיות.
בחרו תוכנית VPS עבור Indico
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Indico
Indico היא פלטפורמת ניהול אירועים עשירה בתכונות שנוצרה ב-CERN — מקום הולדתה של ה-Web — כדי לתאם הכל, מסמינרים קטנים ועד כנסים מדעיים גלובליים עם אלפי משתתפים. היא מטפלת בהגשת תקצירים וסקירת עמיתים, סדר יום מרובה מסלולים, פרסום מאמרים, הזמנת חדרים, הרשמה, תשלום והדפסת תגים במערכת משולבת אחת.
אירוח עצמי של Indico על ה-VPS שלכם שומר נתונים רגישים של משתתפים, תקצירים והגשות אקדמיות על תשתית שאתם שולטים בה, מונע עמלות SaaS לכל אירוע עבור כנסים גדולים, ומאפשר לכם להתאים אישית ערכות נושא, תוספים ואימות כדי להתאים לדרישות המוסדיות.
פיצ'רים עיקריים של Indico
ניהול כנסים
תכננו כנסים רב-יומיים ורב-מסלוליים עם לוחות זמנים מובנים, יושבי ראש מושבים וניהול דוברים, שנבנה עבור אירועים אקדמיים.
תקצירים וביקורת עמיתים
אספו תקצירים, הקצו סוקרים, הפעילו תהליכי סקירה עיוורים או כפולי-עיוורון, ופרסמו פרוטוקולים ללא כלי צד שלישי.
הזמנת חדר
נהלו חדרי ישיבות משותפים ברחבי ארגון עם תצוגות לוח שנה, הזמנות חוזרות ותהליכי אישור.
הרשמה ותשלום
בנו טפסי הרשמה מותאמים אישית עם קודי הנחה, מגבלות קיבולת ו-אינטגרציות תשלום עבור כרטוס ולינה.
תוספים ו-SSO
הרחיבו את Indico עם Zoom, OAuth, SAML, LDAP ו-Shibboleth תוספים כדי להשתלב עם ספקי זהויות מוסדיים קיימים.
קנה מידה ברמת CERN
נבנה כדי להפעיל את לוח האירועים המלא של CERN, Indico מתאים את עצמו מסמינר בודד ועד לכנסים עם אלפי משתתפים.
למה להריץ את Indico על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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