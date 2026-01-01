OpenProject היא פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח שמעניקה לצוותים חלופה באחסון עצמי ל-Jira, Asana, ו-Basecamp. היא מכסה את מחזור החיים המלא של הפרויקט — ממעקב אחר משימות ובאגים דרך תכנון ציר זמן Gantt, לוחות Agile (Scrum ו-Kanban), ומעקב זמן מובנה — ביישום אחד. בניגוד לכלי SaaS, אחסון עצמי שומר את כל נתוני הפרויקט, צירי הזמן, ותקשורת הצוות בתוך התשתית שלכם.

צוותים בארגוני פיתוח תוכנה, הנדסה, ממשל ובנייה משתמשים ב-OpenProject כדי לנהל פרויקטים מורכבים מרובי צוותים עם דרישות ריבונות נתונים מחמירות. תבנית זו פורסת את OpenProject עם שירותי ווב ייעודיים, עובדי רקע, ו-PostgreSQL בהתאם לארכיטקטורת הייצור המומלצת.