התקינו OpenProject בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח המכסה מעקב משימות, תכנון גאנט, לוחות Agile ומעקב זמן ביישום אחד באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור OpenProject
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OpenProject
OpenProject היא פלטפורמת ניהול פרויקטים בקוד פתוח שמעניקה לצוותים חלופה באחסון עצמי ל-Jira, Asana, ו-Basecamp. היא מכסה את מחזור החיים המלא של הפרויקט — ממעקב אחר משימות ובאגים דרך תכנון ציר זמן Gantt, לוחות Agile (Scrum ו-Kanban), ומעקב זמן מובנה — ביישום אחד. בניגוד לכלי SaaS, אחסון עצמי שומר את כל נתוני הפרויקט, צירי הזמן, ותקשורת הצוות בתוך התשתית שלכם.
צוותים בארגוני פיתוח תוכנה, הנדסה, ממשל ובנייה משתמשים ב-OpenProject כדי לנהל פרויקטים מורכבים מרובי צוותים עם דרישות ריבונות נתונים מחמירות. תבנית זו פורסת את OpenProject עם שירותי ווב ייעודיים, עובדי רקע, ו-PostgreSQL בהתאם לארכיטקטורת הייצור המומלצת.
פיצ'רים עיקריים של OpenProject
מעקב חבילות עבודה
צרו ונהלו משימות, באגים, סיפורי משתמש ואבני דרך עם מטא-דאטה עשיר, היררכיות וקשרים בין פריטים.
תכנון ציר זמן Gantt
תזמון עבודה לאורך זמן עם תרשימי גאנט אינטראקטיביים, יחסי תלות ומעקב אחר אבני דרך עבור פרויקטים מרובי שלבים.
לוחות Agile
נהלו ספרינטים של Scrum או תהליכי עבודה של Kanban עם לוחות גרירה ושחרור, ניהול Backlog ומעקב ולוסיטי.
מעקב זמן ועלויות
תעדו זמן מול חבילות עבודה, קבעו תקציבים והפיקו דוחות עלויות כדי לשמור על פרויקטים בלוח זמנים ובמסגרת התקציב.
אינטגרציה של GitHub ו-GitLab
קשרו בקשות משיכה וקמיטים ישירות לחבילות עבודה, כדי לספק למפתחים ולמנהלי פרויקטים תצוגה אחידה של ההתקדמות.
למה להריץ את OpenProject על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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