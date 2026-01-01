Drizzle Gateway היא גרסה משופרת, באחסון עצמי, של Drizzle Studio, שמספקת למפתחים ולמנהלי מסדי נתונים ממשק מקיף מבוסס ווב לניהול מסדי הנתונים שלהם. נבנה על גבי אקוסיסטם Drizzle ORM, הוא מספק בניית שאילתות מתקדמת, ויזואליזציית סכימה בזמן אמת, וניהול מיגרציות בכלי יחיד הנגיש מכל דפדפן.

היישום תומך בחיבורי מסדי נתונים מרובים בו-זמנית, מה שהופך אותו למרכז מרוכז עבור צוותים העובדים בסביבות פיתוח, בדיקות (staging) וייצור (production). הגנה באמצעות סיסמת מאסטר מאבטחת גישה, בעוד שאחסון מתמשך שומר על כל תצורות החיבור והשאילתות השמורות שלמות גם לאחר הפעלות מחדש. אחסון עצמי מבטיח שפרטי התחברות רגישים למסדי נתונים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם.