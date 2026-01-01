התקינו Drizzle Gateway בהתקנה בלחיצה אחת.
סטודיו לניהול מסדי נתונים באירוח עצמי, הבנוי על גבי אקוסיסטם Drizzle ORM, עם בניית שאילתות ויזואלית ותמיכה במסדי נתונים מרובים.
בחרו תוכנית VPS עבור Drizzle Gateway
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Drizzle Gateway
Drizzle Gateway היא גרסה משופרת, באחסון עצמי, של Drizzle Studio, שמספקת למפתחים ולמנהלי מסדי נתונים ממשק מקיף מבוסס ווב לניהול מסדי הנתונים שלהם. נבנה על גבי אקוסיסטם Drizzle ORM, הוא מספק בניית שאילתות מתקדמת, ויזואליזציית סכימה בזמן אמת, וניהול מיגרציות בכלי יחיד הנגיש מכל דפדפן.
היישום תומך בחיבורי מסדי נתונים מרובים בו-זמנית, מה שהופך אותו למרכז מרוכז עבור צוותים העובדים בסביבות פיתוח, בדיקות (staging) וייצור (production). הגנה באמצעות סיסמת מאסטר מאבטחת גישה, בעוד שאחסון מתמשך שומר על כל תצורות החיבור והשאילתות השמורות שלמות גם לאחר הפעלות מחדש. אחסון עצמי מבטיח שפרטי התחברות רגישים למסדי נתונים לעולם לא יעזבו את התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Drizzle Gateway
בונה שאילתות חזותי
בנו וביצעו שאילתות מסד נתונים באמצעות ממשק אינטואיטיבי עם בטיחות טיפוסים — אין צורך ב-SQL גולמי עבור פעולות נפוצות.
הדמיית סכימה
ראו את מבנה מסד הנתונים שלכם ומערכות היחסים בתרשים חזותי בזמן אמת שמתעדכן כשאתם מבצעים שינויים בסכימה.
חיבורי מסדי נתונים מרובים
לנהל חיבורים למספר מסדי נתונים בו-זמנית, תוך מעבר בין סביבות מבלי לעזוב את הממשק.
ניהול הגירה
צרו, הציגו בתצוגה מקדימה והחילו עדכוני סכימה ישירות מ-UI, תוך שמירה על התפתחות מסד הנתונים שלכם מאורגנת וניתנת לביקורת.
הגנת סיסמת אב
מאבטח גישה לכל חיבורי מסד הנתונים באמצעות סיסמת אב יחידה, ושומר על פרטי הגישה בטוחים ב-VPS שלכם.
למה להריץ את Drizzle Gateway על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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