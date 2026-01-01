Readeck הוא מנהל סימניות קל משקל וקוד פתוח ויישום 'קרא-מאוחר-יותר' שתופס את הטקסט הקריא, התמונות והמאמרים מכל כתובת אתר (URL) ברגע שאתם שומרים אותה. כל סימנייה נשמרת כארכיון ZIP יחיד ובלתי ניתן לשינוי, כך שהמאמרים השמורים שלכם נשארים זמינים גם כשהדף המקורי משתנה או נעלם מהרשת.

אירוח עצמי של Readeck ב-VPS שלכם שומר את רשימת הקריאה, ההדגשות והתוויות שלכם בשליטה מלאה שלכם, ללא מעקב של צד שלישי, ללא עמלות לכל חשבון, וללא סיכון ששירות בתשלום ייסגר. קובץ בינארי יחיד של Go המגובה על ידי SQLite פירושו שימוש נמוך מאוד במשאבים וחוויה חלקה גם בתוכניות VPS קטנות.