התקינו Readeck בלחיצה אחת.
מנהל סימניות וקריאה מאוחרת יותר מתארח עצמאית ששומר את התוכן הקריא של כל דף אינטרנט לצמיתות.
בחרו תוכנית VPS עבור Readeck
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Readeck
Readeck הוא מנהל סימניות קל משקל וקוד פתוח ויישום 'קרא-מאוחר-יותר' שתופס את הטקסט הקריא, התמונות והמאמרים מכל כתובת אתר (URL) ברגע שאתם שומרים אותה. כל סימנייה נשמרת כארכיון ZIP יחיד ובלתי ניתן לשינוי, כך שהמאמרים השמורים שלכם נשארים זמינים גם כשהדף המקורי משתנה או נעלם מהרשת.
אירוח עצמי של Readeck ב-VPS שלכם שומר את רשימת הקריאה, ההדגשות והתוויות שלכם בשליטה מלאה שלכם, ללא מעקב של צד שלישי, ללא עמלות לכל חשבון, וללא סיכון ששירות בתשלום ייסגר. קובץ בינארי יחיד של Go המגובה על ידי SQLite פירושו שימוש נמוך מאוד במשאבים וחוויה חלקה גם בתוכניות VPS קטנות.
פיצ'רים עיקריים של Readeck
ארכוב לטווח ארוך
כל סימנייה נשמרת כארכיון ZIP בלתי ניתן לשינוי, כך שמאמרים שמורים נשארים קריאים גם כשהדף המקורי נעלם.
ייצוא EPUB ו-OPDS
ייצאו כל מאמר או אוסף ל-EPUB וגשו לספרייה שלכם ישירות מקוראי ספרים אלקטרוניים התומכים בקטלוגי OPDS.
דגשים ותוויות
סמנו קטעים חשובים ו-ארגנו סימניות עם תוויות, מועדפים ו-ארכיונים כדי למצוא אותם במהירות מאוחר יותר.
אוספים חכמים
שמרו שאילתות חיפוש כאוספים כדי לקבץ סימניות באופן אוטומטי לפי תווית, אתר או כל מסנן אחר שתגדירו.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכותרות מאמרים, בתוכן ובתגיות כדי לאתר באופן מיידי כל קטע מהספרייה השמורה שלכם.
הרחבות דפדפן
שמרו דפים בלחיצה אחת באמצעות הרחבות ה-Firefox וה-Chrome הרשמיות, אין צורך בהעתק-הדבק.
למה להריץ את Readeck על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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