Tautulli הוא כלי ניטור ומעקב מבוסס Python, שנבנה במיוחד עבור Plex Media Server. הוא מתעד כל אירוע צפייה — מי צפה במה, מתי, באיזו איכות, ומאיזה מכשיר — ומציג את הנתונים בגרפים עשירים וטבלאות היסטוריה הניתנות לסינון.

אירוח עצמי של Tautulli על VPS, לצד או בנפרד משרת ה-Plex שלכם, מעניק לכם סטטיסטיקות מתמשכות ושליחת התראות דרך Discord, Slack, Telegram ואימייל, מבלי להסתמך על שירותי הענן של Plex. הוא מתחבר לכל שרת Plex דרך הרשת.