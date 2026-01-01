פרוסו את Tautulli בהתקנה בלחיצה אחת.
כלי ניטור וניתוח עבור Plex Media Server עם נתונים סטטיסטיים מפורטים והתראות מותאמות אישית.
בחרו תוכנית VPS עבור Tautulli
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tautulli
Tautulli הוא כלי ניטור ומעקב מבוסס Python, שנבנה במיוחד עבור Plex Media Server. הוא מתעד כל אירוע צפייה — מי צפה במה, מתי, באיזו איכות, ומאיזה מכשיר — ומציג את הנתונים בגרפים עשירים וטבלאות היסטוריה הניתנות לסינון.
אירוח עצמי של Tautulli על VPS, לצד או בנפרד משרת ה-Plex שלכם, מעניק לכם סטטיסטיקות מתמשכות ושליחת התראות דרך Discord, Slack, Telegram ואימייל, מבלי להסתמך על שירותי הענן של Plex. הוא מתחבר לכל שרת Plex דרך הרשת.
פיצ'רים עיקריים של Tautulli
היסטוריית השמעה
כל סטרימינג מתועד עם משתמש, מכשיר, איכות ומשך, כך שיהיה לכם תיעוד מלא של פעילות שרת המדיה.
התראות מותאמות אישית
שלחו התראות על תוכן חדש, התחלות סטרימינג, טרנסקודים, או כניסות משתמשים באמצעות Discord, Slack, Telegram, אימייל, ועוד.
לוח מחוונים של סטטיסטיקות
גרפים ויזואליים מציגים זרמים סימולטניים, שימוש ברוחב פס, מדיה פופולרית ופעילות לכל משתמש על פני כל טווח זמן.
תמיכה בניוזלטר
צרו ושלחו אוטומטית ניוזלטרים במייל המציגים סרטים ופרקים שנוספו לאחרונה למשתמשי Plex שלכם.
למה להריץ את Tautulli על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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