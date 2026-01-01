ScyllaDB הוא מסד נתונים NoSQL מבוזר מבוסס עמודות רחבות בקוד פתוח, שנכתב ב-C++ על גבי פריימוורק Seastar shard-per-core. הוא תומך באופן מובנה ב-Cassandra Query Language (CQL) וב-Amazon DynamoDB API, כך שיישומי Cassandra ו-DynamoDB קיימים מתחברים ללא שינויי קוד תוך כדי ריצה על חלק קטן מהחומרה.

אירוח עצמי של ScyllaDB על גבי VPS משלכם מעניק ליישומים זמן אחזור צפוי של מילישניות בודדות עבור עומסי עבודה של סדרות זמן, IoT, העברת הודעות, זיהוי הונאות ופרופילי משתמשים — ללא תמחור לפי פעולה, ללא מגבלות קיבולת קריאה/כתיבה, וללא נעילת ספק לשכבת Cassandra או DynamoDB מנוהלת.