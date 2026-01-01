התקינו ScyllaDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים NoSQL בעל תפוקה גבוהה, תואם באופן מלא ל-Apache Cassandra ו-Amazon DynamoDB.
בחרו תוכנית VPS עבור ScyllaDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ScyllaDB
ScyllaDB הוא מסד נתונים NoSQL מבוזר מבוסס עמודות רחבות בקוד פתוח, שנכתב ב-C++ על גבי פריימוורק Seastar shard-per-core. הוא תומך באופן מובנה ב-Cassandra Query Language (CQL) וב-Amazon DynamoDB API, כך שיישומי Cassandra ו-DynamoDB קיימים מתחברים ללא שינויי קוד תוך כדי ריצה על חלק קטן מהחומרה.
אירוח עצמי של ScyllaDB על גבי VPS משלכם מעניק ליישומים זמן אחזור צפוי של מילישניות בודדות עבור עומסי עבודה של סדרות זמן, IoT, העברת הודעות, זיהוי הונאות ופרופילי משתמשים — ללא תמחור לפי פעולה, ללא מגבלות קיבולת קריאה/כתיבה, וללא נעילת ספק לשכבת Cassandra או DynamoDB מנוהלת.
פיצ'רים עיקריים של ScyllaDB
תואם Cassandra
מדבר CQL באופן טבעי ותומך בכל דרייבר של Cassandra, כך שיישומי Cassandra קיימים מתחברים על ידי שינוי כתובת המארח בלבד.
DynamoDB API
ממשק Alternator מובנה מקבל את פרוטוקול התקשורת של Amazon DynamoDB, ומאפשר ללקוחות DynamoDB לרוץ ללא שינוי על תשתית באירוח עצמי.
מנוע Shard-Per-Core
פרימוור Seastar מצמיד שארד אחד לכל ליבת מעבד לביצוע ללא נעילה וללא שיתוף, שמנצל את כל הליבות במלואן תחת עומס.
מדדי Prometheus מובנים
נקודת קצה /metrics מובנית חושפת מאות פרטים פנימיים של מסד הנתונים עבור Prometheus, Grafana, ו-ScyllaDB Monitoring Stack.
הרשאה ברמת השורה
CassandraAuthorizer אוכפת הרשאות מבוססות תפקידים על מרחבי מפתח, טבלאות ושורות, כך שכל יישום מתחבר עם הרשאות במינימום הנדרש.
ניתן להרחבה ליניארית
הוסיפו צמתים כדי להרחיב תפוקה ואחסון באופן אופקי — אשכולות פורסים באופן שגרתי עשרות צמתים המשרתים מיליוני פעולות בשנייה.
למה להריץ את ScyllaDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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