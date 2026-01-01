Twenty היא מערכת CRM בקוד פתוח מהדור הבא, שמעניקה לצוותי פיתוח שליטה מלאה על תהליכי ניהול קשרי הלקוחות שלהם. בניגוד למערכות CRM קשיחות מבוססות SaaS, ‏Twenty מאפשרת לכם להתאים אישית כל שדה, אובייקט ומערכת יחסים כדי להתאים לתהליכים העסקיים המדויקים שלכם באמצעות מודל נתונים גמיש.

אירוח עצמי של Twenty על VPS שומר על כל נתוני הלקוחות פרטיים ומבטל עמלות רישוי לפי מושב. הארכיטקטורה ממוקדת ה-API שלה מאפשרת כל אינטגרציה או אוטומציה מותאמת אישית, והממשק המודרני שלה מתחרה בחלופות מסחריות תוך מתן בעלות מלאה על תשתית ה-CRM שלכם.