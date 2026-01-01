התקינו את Twenty בהתקנה בלחיצה אחת.
CRM מודרני בקוד פתוח עם מודל נתונים הניתן להתאמה אישית, עיצוב בגישת API-first, ואוטומציית תהליכי עבודה גמישה.
בחרו תוכנית VPS עבור Twenty
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Twenty
Twenty היא מערכת CRM בקוד פתוח מהדור הבא, שמעניקה לצוותי פיתוח שליטה מלאה על תהליכי ניהול קשרי הלקוחות שלהם. בניגוד למערכות CRM קשיחות מבוססות SaaS, Twenty מאפשרת לכם להתאים אישית כל שדה, אובייקט ומערכת יחסים כדי להתאים לתהליכים העסקיים המדויקים שלכם באמצעות מודל נתונים גמיש.
אירוח עצמי של Twenty על VPS שומר על כל נתוני הלקוחות פרטיים ומבטל עמלות רישוי לפי מושב. הארכיטקטורה ממוקדת ה-API שלה מאפשרת כל אינטגרציה או אוטומציה מותאמת אישית, והממשק המודרני שלה מתחרה בחלופות מסחריות תוך מתן בעלות מלאה על תשתית ה-CRM שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Twenty
מודל נתונים הניתן להתאמה אישית
הוסיפו אובייקטים, שדות ומערכות יחסים מותאמים אישית כדי להתאים למבנה העסקי המדויק שלכם מבלי לכתוב קוד צד שרת.
עיצוב ששם API בראש
ממשק API מלא של GraphQL ו-REST מאפשר לך לשלב את Twenty עם כל כלי חיצוני, פלטפורמת אוטומציה או יישום מותאם אישית.
Kanban ו-תצוגות רשימה
עברו בין תצוגות Kanban Pipeline ורשימות טבלה כדי לנהל עסקאות ואנשי קשר בפורמט שמתאים לזרימת העבודה שלכם.
שילוב אימייל
חברו את Gmail או ספקי אימייל אחרים כדי לתעד תקשורת ישירות מול אנשי קשר ועסקאות באופן אוטומטי.
ללא עמלות לכל משתמש
אחסון עצמי מבטל עלויות רישוי CRM חוזרות, מה שהופך את Twenty למשתלם עבור צוותי מכירות צומחים.
למה להריץ את Twenty על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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