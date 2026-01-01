התקינו Usertour בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמה לקליטת משתמשים באירוח עצמי לבניית סיורי מוצר בתוך האפליקציה, רשימות משימות וסקרים ללא ספקי צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Usertour
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Usertour
Usertour היא פלטפורמת קליטת משתמשים ומעורבות מוצר בקוד פתוח המאפשרת לצוותי מוצר לבנות סיורים בתוך האפליקציה, רשימות משימות, סקרים ומפעילים ישירות בתוך אפליקציית האינטרנט שלהם — ללא צוואר בקבוק הנדסי עבור כל תהליך חדש. זוהי אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Appcues, Userpilot ו-Userflow, המעניקה לכם שליטה מלאה על נתוני קליטת המשתמשים ומבטלת תמחור לפי MAU.
אירוח עצמי של Usertour ב-VPS שלכם משמעותו שנתוני התנהגות משתמשים וניתוחי קליטת משתמשים נשארים בתשתית שלכם. אתם נמנעים ממעקב צד שלישי אחר המשתמשים שלכם, עומדים בדרישות ריבונות נתונים, ולעולם לא תיתקלו בחומת תמחור ככל שבסיס המשתמשים שלכם גדל. תמיכה בריבוי סביבות מאפשרת לכם לבדוק בבטחה תהליכים בסביבת Staging לפני קידומם לסביבת Production.
פיצ'רים עיקריים של Usertour
סיורי מוצר באפליקציה
בנו מדריכים אינטראקטיביים שלב אחר שלב שמנחים משתמשים חדשים לרגע הערך הראשון שלהם מבלי לכתוב קוד לכל זרימה.
רשימות בדיקה לקליטה
צרו רשימות משימות המציגות תכונות מפתח ועוקבות אחר התקדמות כל משתמש במהלך תהליך קליטת המשתמשים.
מיקוד משתמשים מתקדם
פלח משתמשים לפי מאפיינים ואירועים מותאמים אישית כדי להציג את הזרימה הנכונה למשתמש הנכון בדיוק בזמן הנכון.
ניתוח זרימה
עקבו אחר צפיות, השלמות ושיעורי נטישה עבור כל תהליך כדי לזהות בדיוק היכן משתמשים מתנתקים.
תמיכה בריבוי סביבות
שמרו על סביבות פיתוח וייצור נפרדות, כדי שניתן יהיה לבדוק זרימות ביסודיות לפני שיגיעו למשתמשים אמיתיים.
סקרים באפליקציה
איסוף משוב מותאם הקשר באמצעות סקרים המופעלים על ידי פעולות משתמש ספציפיות, אירועי השלמה או כללים מבוססי זמן.
למה להריץ את Usertour על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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