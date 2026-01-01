Usertour היא פלטפורמת קליטת משתמשים ומעורבות מוצר בקוד פתוח המאפשרת לצוותי מוצר לבנות סיורים בתוך האפליקציה, רשימות משימות, סקרים ומפעילים ישירות בתוך אפליקציית האינטרנט שלהם — ללא צוואר בקבוק הנדסי עבור כל תהליך חדש. זוהי אלטרנטיבה באירוח עצמי ל-Appcues, Userpilot ו-Userflow, המעניקה לכם שליטה מלאה על נתוני קליטת המשתמשים ומבטלת תמחור לפי MAU.

אירוח עצמי של Usertour ב-VPS שלכם משמעותו שנתוני התנהגות משתמשים וניתוחי קליטת משתמשים נשארים בתשתית שלכם. אתם נמנעים ממעקב צד שלישי אחר המשתמשים שלכם, עומדים בדרישות ריבונות נתונים, ולעולם לא תיתקלו בחומת תמחור ככל שבסיס המשתמשים שלכם גדל. תמיכה בריבוי סביבות מאפשרת לכם לבדוק בבטחה תהליכים בסביבת Staging לפני קידומם לסביבת Production.