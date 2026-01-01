SilverBullet היא אפליקציית רישום הערות בקוד פתוח, באירוח עצמי, הבנויה סביב Markdown ומיועדת לניהול ידע אישי. היא פועלת כולה בדפדפן שלכם כאפליקציית רשת מתקדמת, תוך שמירה על כל הנתונים בשרת שלכם — ומעניקה לכם גישה לא מקוונת, שאילתות חיות על פני הפתקים שלכם, ומערכת תוספים עוצמתית להרחבה.

אירוח עצמי של SilverBullet על ה-VPS שלכם משמעותו שהפתקים שלכם תמיד נגישים מכל מכשיר, מסונכרנים בזמן אמת, ונשמרים באופן פרטי מבלי להסתמך על שירות רישום הערות מבוסס ענן כלשהו.