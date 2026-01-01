פרוסו SilverBullet בהתקנה בלחיצה אחת.
אפליקציית רישום הערות בקוד פתוח עם Markdown, שאילתות חיות ומערכת תוספים שרצה בדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור SilverBullet
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SilverBullet
SilverBullet היא אפליקציית רישום הערות בקוד פתוח, באירוח עצמי, הבנויה סביב Markdown ומיועדת לניהול ידע אישי. היא פועלת כולה בדפדפן שלכם כאפליקציית רשת מתקדמת, תוך שמירה על כל הנתונים בשרת שלכם — ומעניקה לכם גישה לא מקוונת, שאילתות חיות על פני הפתקים שלכם, ומערכת תוספים עוצמתית להרחבה.
אירוח עצמי של SilverBullet על ה-VPS שלכם משמעותו שהפתקים שלכם תמיד נגישים מכל מכשיר, מסונכרנים בזמן אמת, ונשמרים באופן פרטי מבלי להסתמך על שירות רישום הערות מבוסס ענן כלשהו.
פיצ'רים עיקריים של SilverBullet
שאילתות זמן אמת
הטמיעו שאילתות דינמיות בתוך ההערות שלכם שמושכות ומציגות נתונים מכל בסיס הידע שלכם בזמן אמת.
מערכת אקולוגית של תוספים
הרחיבו את הפונקציונליות עם תוספים קהילתיים למשימות, לוחות שנה, סנכרון Git, השלמה באמצעות AI ועוד.
Offline-first PWA
עובד במצב לא מקוון כאפליקציית רשת מתקדמת — העריכות מסתנכרנות אוטומטית כשאתם מתחברים מחדש.
Markdown מובנה
כתבו ב-Markdown סטנדרטי עם קישורים בסגנון ויקי, תגיות ומטא-דאטה של Front Matter לרישום הערות מובנה.
לוח פקודות
ממשק מונחה מקלדת עם פקודות סלאש ופלטת פקודות לניווט מהיר ופעולות.
למה להריץ את SilverBullet על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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