Local Deep Research הוא עוזר מחקר AI בקוד פתוח עם למעלה מ-7,200 כוכבי GitHub, שמריץ תהליכי עבודה של מחקר רב-שלבי על התשתית שלכם. הוא מתכנן שאילתות, אוסף מקורות מרחבי הרשת, עוקב אחר פערים ומפיק דוחות מצוטטים — באותו דפוס כמו מוצרי מחקר עמוק מסחריים, אך עם שליטה מלאה על איזה מודל ואיזה מנועי חיפוש מבצעים את העבודה.

פריסה זו מחברת את Local Deep Research לספק LLM הענן המועדף עליכם — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI — ומגיעה עם SearXNG כקצה אחורי (backend) לחיפוש השומר על פרטיות, כך ששאילתות מחקר ומקורות מצטברים נשארים על ה-VPS שלכם בעוד שהסקת המודל (model inference) פועלת מול ספק הקצה (frontier provider) שבחרתם.