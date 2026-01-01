התקינו מחקר מעמיק מקומי בלחיצה אחת.
מסייע מחקר AI באירוח עצמי המריץ תהליכי עבודה איטרטיביים של מחקר מעמיק באמצעות ספקי LLM בענן.
בחרו תוכנית VPS עבור Local Deep Research
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Local Deep Research
Local Deep Research הוא עוזר מחקר AI בקוד פתוח עם למעלה מ-7,200 כוכבי GitHub, שמריץ תהליכי עבודה של מחקר רב-שלבי על התשתית שלכם. הוא מתכנן שאילתות, אוסף מקורות מרחבי הרשת, עוקב אחר פערים ומפיק דוחות מצוטטים — באותו דפוס כמו מוצרי מחקר עמוק מסחריים, אך עם שליטה מלאה על איזה מודל ואיזה מנועי חיפוש מבצעים את העבודה.
פריסה זו מחברת את Local Deep Research לספק LLM הענן המועדף עליכם — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, או כל נקודת קצה תואמת OpenAI — ומגיעה עם SearXNG כקצה אחורי (backend) לחיפוש השומר על פרטיות, כך ששאילתות מחקר ומקורות מצטברים נשארים על ה-VPS שלכם בעוד שהסקת המודל (model inference) פועלת מול ספק הקצה (frontier provider) שבחרתם.
פיצ'רים עיקריים של Local Deep Research
מחקר איטרטיבי מעמיק
מתכנן שאילתות, עוקב אחר פערים, ומרכז מקורות לדוחות מובנים עם ציטוטים במקום תשובות חד-פעמיות.
ספקי LLM בענן
עובד עם OpenRouter, OpenAI, Anthropic, וכל נקודת קצה תואמת OpenAI — החליפו ספקים ומודלים מממשק ה-UI האינטרנטי מבלי להפעיל מחדש את הקונטיינר.
Backend חיפוש פרטי
מגיע עם SearXNG כך ששאילתות מחקר נאספות מעשרות מנועי חיפוש מבלי לחשוף אותן לגששים מסחריים.
הנתונים שלכם נשארים אצלכם
היסטוריית מחקר, דוחות שנוצרו וקונפיגורציה חיים על ה-VPS שלכם — רק קריאות הסקת מודל עוזבות את השרת, מוצפנות במעבר לספק שבחרתם.
דוחות מצוטטים, ניתנים לייצוא
כל טענה מקושרת למקור שלה כך שניתן לסקור, לאמת ולייצא דוחות לשימוש עתידי.
תצורה מבוססת אינטרנט
ספקי מודלים, מפתחות API ו-הגדרות חיפוש מנוהלים דרך דף ההגדרות המובנה — אין צורך לערוך קובצי תצורה בשרת.
למה להריץ את Local Deep Research על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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